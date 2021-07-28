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16:54 28.07.2021

Правоохранители не обнаружили взрывоопасные предметы на территории ЧАЭС

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Правоохранители не обнаружили взрывоопасные предметы на территории ЧАЭС

Правоохранители завершили проверку сообщения о минировании Чернобыльской АЭС, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"При проведении проверки взрывных устройств и опасных веществ на территории атомной электростанции обнаружено не было, в 15:20 режим аварийной опасности снят", - указывается в сообщении.

Отмечается, что на территории работала следственно-оперативная группа Вышгородского районного управления полиции, кинологи и взрывотехники. Правоохранители также несли службу на всей 10-км территории зоны отчуждения, трех контрольно-пропускных пунктах, патрулировали местность. АЭС охраняли военнослужащие Национальной гвардии Украины. Были привлечены два экипажа ГСЧС.

Как сообщалось, сообщение о минировании поступило на электронную почту ЧАЭС в среду, 28 июля. В связи с "минированием" были перекрыты все КПП, туристы, успевшие заехать в тридцатикилометровую зону, были вынуждены ожидать завершения проверки.

Теги: #лжеминирование #чаэс
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