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14:59 28.07.2021

Правоохранители проверяют информацию о минировании ЧАЭС

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Правоохранители проверяют информацию о минировании ЧАЭС

Правоохранители Киевской области проверяют анонимное сообщение о минировании Чернобыльской атомной электростанции, которое поступило на электронную почту станции.

"Информация о том, что произойдет взрыв, поступила на электронную почту ЧАЭС. Сотрудники сообщили об этом в полицию и СБУ. На данный момент проводится проверка информации, на месте работают взрывотехники, кинологи, ГСЧС", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ГУ Нацполиции Киевской области.

Ранее член общественного совета при Государственном агентстве Украины по вопросам управления зоной отчуждения Ярослав Емельяненко сообщил, что ЧАЭС "в очередной раз "заминировали", в связи с чем перекрыты все КПП Чернобыльской зоны въезд.

"Это притормозило работу предприятий Чернобыльской зоны. Сотни туристов вынуждены ждать завершения мероприятий по безопасности. Большинство групп уже успели заехать в 30 км зону на момент сообщения, но дальше в центр зоны в Припять, Чернобыль-2 и ЧАЭС попасть они не могут", - написал Емельяненко в "Фейсбук".

Он отметил, что обычно сообщениями о минировании ЧАЭС "развлекаются" сталкеры.

"Я предполагаю, что это может быть напрямую связано с последними изменениями законодательства о криминализации статьи за нелегальное проникновение в зону отчуждения", - подчеркнул член общественного совета.

Позже в пресс-службе Госагенства уточнили, что сразу же после поступления информации о минировании был создан оперативный штаб в составе представителей эксплуатирующей организации и подразделений СБУ, НПУ, НГУ, ГСЧС, который осуществляет управление проверкой данного сообщения.

"На предприятии объявлен режим аварийной готовности, выполнены необходимые меры по защите персонала, выполняются запланированные мероприятия по предотвращению террористической угрозы", - резюмируют в Госагенстве.

Теги: #проверка #минирование #чаэс
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