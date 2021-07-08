"Евросолидарность" обвинила власть в подрыве обороноспособности Украины

Суд на боевым генералом Игорем Павловским и руководством предприятия "Кузня на Рыбальском", в частности, над Валерием Шандрой, является политически мотивированным преследованием, которое подрывает обороноспособность Украины, считают в политической партии "Европейская солидарность".

Как говорится в официальном заявлении политсилы, которое было обнародовано в четверг, данное преследование является частью кампании по дискредитации и травле ветеранов, добровольцев и ветеранов в Украине.

"Это - кампания, в которой власть атакует тех, кто играл важную роль в обороне страны от российского агрессии - будь то рядовой солдат или бывший Верховный главнокомандующий. Эту кампанию Офис Зеленского начал еще в 2019 году, запретив армии освобождать родную землю и ища мира в глазах Путина", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что генерал Павловский - один из ключевых командующих обороной Мариуполя в 2014 году, за что против него возбуждено несколько уголовных дел в России.

"За время работы Игоря Павловского заместителем министра обороны в 2015-2019 годах в Вооруженные силы Украины поставили рекордное количество образцов вооружения и военной техники, которую успешно используют наши защитники на суше и в Военно-Морских силах. И за это его пытаются осудить не только в России, что можно понять, но и в Украине, что в голове просто не укладывается", - сообщают в партии.

Там отмечают, что Павловский "далеко не единственный генерал, против которого белыми нитками шьют уголовные дела, которые затем одна за другой рушатся еще до передачи в суд".

"Похоже, травить и наказывать тех, кто сопротивлялся Кремлю и его проекту Новороссия - осознанный курс Банковой. Возможно, таким образом Зеленский только готовится к встрече с Путиным", - подчеркивают в "Евросолидарности".

Отмечается, что преследованием бывших руководителей Министерства обороны власть деморализует и тех, кто теперь работает на ключевых должностях в оборонном ведомстве.

"Это четкий сигнал и действующему руководящему составу, и будущему - насколько опасно брать на себя ответственность, принимать решения и отдавать приказы", - подчеркивают в политсиле.

Также в "Евросолидарности" заявляют, что "Кузня на Рыбальском", которая сыграла важную роль в укреплении Военно-Морских сил Украины, подверглась нападкам именно в момент активизации России в акватории Черного и Азовского морей.

""Кузня" на момент начала войны оказалась единственным отечественным судостроительным предприятием, способным быстро наладить выпуск катеров - качественных, оборудованных оружием отечественного производства. К тому же, в разы более дешевых, чем любые зарубежные аналоги, которые можно купить сейчас, но которых в 2014-15 годах нам никто не собирался продавать. Для этого "Кузня", как хорошо известно, кроме государственных, привлекала собственные и кредитные ресурсы, и потратила на производство больше, чем получила финансирования", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что еще до войны предприятие изготовило корветы "Луцк" и "Тернополь", а с 2014 года построило по заказу Министерства обороны 7 катеров, которые несут службу на Азове и Черном море. Остальные же катера "исключительно под политическим давлением не принимаются на вооружение".

"Теперь власть, сознательно парализуя работу ведущего судостроительного предприятия, планирует закупить за рубежом катера, которые по цене в разы превышают стоимость отечественных. Отечественных, которые по боевым качествам не уступают, а то и лучше импортных аналогов", - уточняют в политсиле.

"Европейская солидарность" возмущена рядом неправомерных решений Печерского суда в отношении бывших должностных лиц Министерства обороны и руководителей оборонных предприятий, и абсурдными денежными залогами, которые не имеют ничего общего с правосудием… Среди прочего власть таким образом пытается отвлечь внимание не только от сплошных провалов в социально-экономической сфере, но и от собственной роли в сливе россиянам государственной тайны относительно спецоперации по задержанию российских военных преступников из частной армии Вагнера", - резюмируют в партии.