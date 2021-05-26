События

13:16 26.05.2021

Нацполиция: 10 "криминальных авторитетов" репатриированы, 27-ми отменены разрешения на проживание в Украине

2 мин читать
Нацполиция: 10 "криминальных авторитетов" репатриированы, 27-ми отменены разрешения на проживание в Украине

Нескольким десяткам т.н. "криминальных авторитетов" отменены разрешительные документы на проживание в Украине, часть из них принудительно возвращены в страны их происхождения в результате отработки Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины по разоблачению представителей криминалитета, включенных в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), утвержденный указом президента Украины.

Как сообщается на сайте Национальной полиции, уже 27-м представителям криминалитета из санкционного списка СНБО аннулированы разрешительные документы на проживание в Украине, 10 принудительно вернули в страны их происхождения с запретом въезда на территорию государства. Среди них - уроженцы Грузии и Армении, которые поддерживали связи с представителями криминалитета не только в странах своего происхождения, но и в разных регионах Украины.

"В перечне 17 "авторитетов", которым отменили удостоверения и другие разрешительные документы на проживание в Украине - несколько т.н. "смотрящих" и уроженцы разных стран. Все они подозреваемые в уголовных процессах, большинство из них находится в местах лишения свободы. Каждый из них будет отвечать за свои "дела" и нести ответственность в соответствии с украинским законодательством. Им инкриминируют совершение ряда тяжких преступлений: установление и распространение преступного влияния, создание преступных организаций, разбои, похищения людей, вымогательства средств и т.п.", - говорится в сообщении.

В Нацполиции подчеркнули, что работа по противодействию распространения преступного влияния т.н. "криминальных авторитетов" из санкционного списка СНБО продолжается.

Как сообщалось, 14 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СНБО вводит персональные санкции против 557 "воров в законе" и 111 т.н. "криминальных авторитетов", при этом отметив, что большинство из 557 находятся не в Украине. При этом, по словам президента, "число тех, кто находится в Украине на свободе, уменьшилось вдвое - с 34 до 17 человек".

21 мая глава государства подписал соответствующий указ.

Теги: #криминальные_авторитеты #выдворение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:25 14.05.2021
Украина вводит санкции против 557 "воров в законе" и 111 иностранцев, являющихся криминальными авторитетами – Зеленский о решении СНБО

Украина вводит санкции против 557 "воров в законе" и 111 иностранцев, являющихся криминальными авторитетами – Зеленский о решении СНБО

12:11 30.04.2021
Из Украины в РФ выдворили двух представителей криминалитета

Из Украины в РФ выдворили двух представителей криминалитета

17:27 07.04.2021
Правоохранители депортировали из Украины российского криминального авторитета

Правоохранители депортировали из Украины российского криминального авторитета

13:36 23.01.2021
"Вор в законе" по прозвищу "Зюзя" выдворен из Украины с запретом въезда в страну на 3 года - Нацполиция

"Вор в законе" по прозвищу "Зюзя" выдворен из Украины с запретом въезда в страну на 3 года - Нацполиция

00:31 23.11.2020
В Черкасской области задержаны участники "сходки" криминальных авторитетов

В Черкасской области задержаны участники "сходки" криминальных авторитетов

04:31 10.07.2020
Криминального авторитета по прозвищу "Дед" выдворили из Украины с 15-летним запретом на въезд

Криминального авторитета по прозвищу "Дед" выдворили из Украины с 15-летним запретом на въезд

05:19 05.01.2019
Полицейские выдворили из страны "криминального авторитета" по прозвищу Тимур

Полицейские выдворили из страны "криминального авторитета" по прозвищу Тимур

23:08 28.12.2018
В Харьковской области правоохранители пресекли собрание криминальных авторитетов, 20 задержанных

В Харьковской области правоохранители пресекли собрание криминальных авторитетов, 20 задержанных

22:31 20.12.2018
Аброськин: из Украины был выдворен криминальный авторитет по кличке "Арчи"

Аброськин: из Украины был выдворен криминальный авторитет по кличке "Арчи"

17:45 05.12.2018
"Вор в законе" Нукри Гальский выдворен из Украины с запретом въезда на три года

"Вор в законе" Нукри Гальский выдворен из Украины с запретом въезда на три года

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве мужчина бросил в троллейбус бутылку с зажигательной смесью, один человек госпитализирован

"Белавиа" отменила полеты в Украину до 25 августа, деньги за билеты вернут

Сообщение о минировании самолета Ryanair поступило из Швейцарии - Лукашенко

В Украине за сутки зафиксировано 3395 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 14987 человек

Снайпер российских наемников ранил украинского военнослужащего на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Задержанный белорусский оппозиционер Протасевич работал на Донбассе журналистом – Билецкий

Кабмин намерен ослабить карантинные ограничения для проведения массовых культурных мероприятий

Предельная численность работников секретариата правительства сократится ориентировочно на 10%

В Киеве мужчина бросил в троллейбус бутылку с зажигательной смесью, один человек госпитализирован

Кабмин согласовал назначение главой Кировоградской ОГА директора департамента агропромышленного развития области

Кабмин предлагает увеличить госпомощь при рождении ребенка до 50 тыс. грн с 1 января

Bees Airline хочет летать из Киева в Самарканд

Кабмин предложил СНБО запретить 11 российским актерам и артистам въезд в Украину на 3 года

Посол Корнийчук занимается вопросом организации обучения украинских медиков в Израиле

Зеленский подписал указ о создании Славянской городской военно-гражданской администрации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА