Нацполиция: 10 "криминальных авторитетов" репатриированы, 27-ми отменены разрешения на проживание в Украине

Нескольким десяткам т.н. "криминальных авторитетов" отменены разрешительные документы на проживание в Украине, часть из них принудительно возвращены в страны их происхождения в результате отработки Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины по разоблачению представителей криминалитета, включенных в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), утвержденный указом президента Украины.

Как сообщается на сайте Национальной полиции, уже 27-м представителям криминалитета из санкционного списка СНБО аннулированы разрешительные документы на проживание в Украине, 10 принудительно вернули в страны их происхождения с запретом въезда на территорию государства. Среди них - уроженцы Грузии и Армении, которые поддерживали связи с представителями криминалитета не только в странах своего происхождения, но и в разных регионах Украины.

"В перечне 17 "авторитетов", которым отменили удостоверения и другие разрешительные документы на проживание в Украине - несколько т.н. "смотрящих" и уроженцы разных стран. Все они подозреваемые в уголовных процессах, большинство из них находится в местах лишения свободы. Каждый из них будет отвечать за свои "дела" и нести ответственность в соответствии с украинским законодательством. Им инкриминируют совершение ряда тяжких преступлений: установление и распространение преступного влияния, создание преступных организаций, разбои, похищения людей, вымогательства средств и т.п.", - говорится в сообщении.

В Нацполиции подчеркнули, что работа по противодействию распространения преступного влияния т.н. "криминальных авторитетов" из санкционного списка СНБО продолжается.

Как сообщалось, 14 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СНБО вводит персональные санкции против 557 "воров в законе" и 111 т.н. "криминальных авторитетов", при этом отметив, что большинство из 557 находятся не в Украине. При этом, по словам президента, "число тех, кто находится в Украине на свободе, уменьшилось вдвое - с 34 до 17 человек".

21 мая глава государства подписал соответствующий указ.