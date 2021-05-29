На Волыни правоохранители обнаружили гражданина Грузии, включенного в список санкций СНБО

В Волынской области правоохранители выявили гражданина Грузии, который входит в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, иностранец принудительно возвращен на родину.

"При содействии Управления стратегических расследование в Волынской области Национальной полиции Украины, обнаружен гражданин Грузии, который включен в список санкций СНБО, утвержденного указом президента Украины. Благодаря своему "авторитету", мужчина координировал преступную деятельность на территории Волынской области, организовывал распределение средств и наполнение "воровской кассы", поддерживал тесную связь с выходцами из Грузии, отбывающими наказание в местах лишения свободы", - сообщает Миграционная служба Волынской области в Facebook.

За период пребывания на территории Украины гражданин Грузии заключил брак с гражданкой Украины, имел вид на постоянное жительство.

Иностранцу отменен документ на право пребывания на территории Украины, он принудительно возвращен на родину, с последующим запретом въезда на территорию Украины.