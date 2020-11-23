В Черкасской области задержаны участники "сходки" криминальных авторитетов

В Черкасской области правоохранители задержали участников "сходки" криминальных авторитетов во время застолья, которые отмечали освобождение одного из них из тюрьмы, сообщил сектор коммуникации полиции Черкасской области.

"На специальную линию 102 полиции Черкасской области поступило сообщение, что в Городище одно из заведений города работает с нарушением карантинных требований. Кроме того, в сообщении говорилось о том, что в помещении заведения группа вооруженных лиц против воли удерживает человека", - говорится в сообщении.

По информации полиции, в Городище приехали лица, имеющие влияние на криминогенную ситуацию. У фигурантов полицейские изъяли оружие, ножи и деньги. Сейчас 16 человек уже установлены и проверены по базам разыскиваемых.

"Среди присутствующих уже идентифицировано некоторых известных воров, нынешних "смотрящих" и "положенцев" из Черкасс, Полтавы и Каменского. Полицейские отрабатывают их связи с другими представителями "уголовного мира", вероятность того, что эти граждане причастны к совершенным преступлениям на территории области", - сказал начальник полиции в Черкасской области Михаил Куратченко.

Источник: https://www.npu.gov.ua/news/Informacziya/na-cherkashhini-policzejski-zirvali-sxodku-kriminalitetu/