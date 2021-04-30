Из Украины в РФ выдворили двух представителей криминалитета

Оперативники Управления стратегических расследований в Волынской области Национальной полиции Украины при содействии областного управления Государственной миграционной службы в четверг принудительно выдворили в РФ двух задержанных ранее представителей криминалитета.

"29 апреля правоохранители принудительно выдворили обоих российских "авторитетов" в РФ с запретом въезда в Украину сроком на 5 лет", - сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, "вор в законе" по кличке "Миндия Гальский" был задержан в Харькове в декабре 2019 года. Он незаконно попал в Украину из РФ и намеревался встретиться с представителями преступного мира, "чтобы определиться с направлениями будущей деятельности и установить свое преступное влияние".

Другой 42-летний мужчина, осужденный в РФ за совершение особо тяжких преступлений, был задержан в январе 2020 года в Закарпатской области при попытке незаконного пересечения границы.

Оба нарушителя миграционного законодательства по решению суда были помещены в пункты временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории Украины.