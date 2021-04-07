Правоохранители депортировали из Украины российского криминального авторитета

В Киеве правоохранители задержали ранее судимого 42-летнего уголовного авторитета, который проник на территорию Украины вне пункта пропуска и вопреки уже действующего запрета на въезд, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Известно, что мужчина имеет связи в криминальной среде. Целью его "визита" было распространение влияния среди представителей преступного мира в Киеве и Харькове. Правоохранители задержали злоумышленника в предусмотренном законодательством порядке и доставили в Государственную миграционную службу Украины", - указывается в сообщении.

Во вторник, 6 апреля, мужчина был принудительно выдворен из Украины в Российскую Федерацию с запретом на въезд на три года.

Отмечается, что в 2016 году "авторитета" уже выдворяли из страны. Запрет на его въезд был продлен до 2022 года.