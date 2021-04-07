События

17:27 07.04.2021

Правоохранители депортировали из Украины российского криминального авторитета

1 мин читать
Правоохранители депортировали из Украины российского криминального авторитета

В Киеве правоохранители задержали ранее судимого 42-летнего уголовного авторитета, который проник на территорию Украины вне пункта пропуска и вопреки уже действующего запрета на въезд, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Известно, что мужчина имеет связи в криминальной среде. Целью его "визита" было распространение влияния среди представителей преступного мира в Киеве и Харькове. Правоохранители задержали злоумышленника в предусмотренном законодательством порядке и доставили в Государственную миграционную службу Украины", - указывается в сообщении.

Во вторник, 6 апреля, мужчина был принудительно выдворен из Украины в Российскую Федерацию с запретом на въезд на три года.

Отмечается, что в 2016 году "авторитета" уже выдворяли из страны. Запрет на его въезд был продлен до 2022 года.

Теги: #выдворение #авторитет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:36 23.01.2021
"Вор в законе" по прозвищу "Зюзя" выдворен из Украины с запретом въезда в страну на 3 года - Нацполиция

"Вор в законе" по прозвищу "Зюзя" выдворен из Украины с запретом въезда в страну на 3 года - Нацполиция

04:31 10.07.2020
Криминального авторитета по прозвищу "Дед" выдворили из Украины с 15-летним запретом на въезд

Криминального авторитета по прозвищу "Дед" выдворили из Украины с 15-летним запретом на въезд

13:34 06.04.2019
Хмельницкие полицейские выдворили из Украины криминального авторитета по прозвищу "Молдаван"

Хмельницкие полицейские выдворили из Украины криминального авторитета по прозвищу "Молдаван"

05:19 05.01.2019
Полицейские выдворили из страны "криминального авторитета" по прозвищу Тимур

Полицейские выдворили из страны "криминального авторитета" по прозвищу Тимур

22:31 20.12.2018
Аброськин: из Украины был выдворен криминальный авторитет по кличке "Арчи"

Аброськин: из Украины был выдворен криминальный авторитет по кличке "Арчи"

17:45 05.12.2018
"Вор в законе" Нукри Гальский выдворен из Украины с запретом въезда на три года

"Вор в законе" Нукри Гальский выдворен из Украины с запретом въезда на три года

12:26 09.05.2018
СБУ выдворила в РФ и Казахстан спецкоров российских телеканалов с запретом въезда в Украину на 3 года

СБУ выдворила в РФ и Казахстан спецкоров российских телеканалов с запретом въезда в Украину на 3 года

20:07 26.03.2018
Выдворение российских дипломатов укрепит безопасность в Украине и ослабит усилия "пятой колонны"

Выдворение российских дипломатов укрепит безопасность в Украине и ослабит усилия "пятой колонны"

23:57 25.02.2018
Сотрудники полиции выдворили из Украины "криминального авторитета" по прозвищу "Хасан"

Сотрудники полиции выдворили из Украины "криминального авторитета" по прозвищу "Хасан"

22:39 21.02.2018
Германия депортировала на родину 65 граждан Грузии, нарушивших условия безвизового нахождения в ЕС

Германия депортировала на родину 65 граждан Грузии, нарушивших условия безвизового нахождения в ЕС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госкомиссия ТЭБ и ЧС установила в Запорожской и Хмельницкой областях "красный" уровень эпидопасности с 9 апреля

В Хмельницком создали фейковый "горсовет", сотрудничавший с Шарием, СБУ проводит обыски

Апелляционный суд оставил Семенченко под стражей

АМКУ исследует ценообразование на рынке перевозок из-за резкого скачка цен на такси в первый день карантина

Степанов прогнозирует преодоление COVID-19 в Украине до конца 2021 года

ПОСЛЕДНЕЕ

Госкомиссия ТЭБ и ЧС установила в Запорожской и Хмельницкой областях "красный" уровень эпидопасности с 9 апреля

В Харькове с 10 апреля ограничивается время работы сферы обслуживания, общественный транспорт работает в прежнем режиме

Иран не сообщил Украине, каким чиновникам предъявил обвинения по делу о сбитом самолете МАУ – замглавы МИД

Премьер Чехии отправил в отставку недавно назначенного главу Минздрава

В Хмельницком создали фейковый "горсовет", сотрудничавший с Шарием, СБУ проводит обыски

Временная поверенная в делах США отмечает важность реформы СБУ по евроатлантическим принципам на пути Украины в НАТО

Ученые в поисках лекарства от COVID-19 сделали рентгенограмму основного фермента SARS-CoV-2

Задержанный НАБУ сотрудник СВР временно отстранен от исполнения служебных обязанностей

В "Евросолидарности" требуют от главы Нацполиции объяснений относительно слежки за депутатом Киевсовета Виктором Кононенко

Чехия заверила Украину в поддержке на фоне военной эскалации РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА