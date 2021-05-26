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08:52 26.05.2021

Правоохранители в Черкассах сообщили криминальному авторитету о подозрении в вымогательстве

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Правоохранители в Черкассах сообщили криминальному авторитету о подозрении в вымогательстве

В Черкассах объявлено подозрение криминальному авторитету, гражданину Азербайджана, по факту вымогательства и умышленного распространения в обществе преступного воздействия, который находился в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), сообщили в Черкасской областной прокуратуре.

"Под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры 25 мая 2021 сообщено о подозрении гражданину Азербайджана, проживающему на территории г.Черкассы, по факту вымогательства денежных средств и умышленного распространения в обществе преступного воздействия (ч.2 ст.189, ч.1 ст.255- 1 УК Украины)", – сказано в сообщении, обнародованном пресс-службой ведомства в среду утром.

Следствием установлено, что подозреваемый с целью личного обогащения и распределения денежных средств среди криминальной среды требовал и получал от одного из черкасских предпринимателей, который также является гражданином Азербайджана, $100 ежемесячно за "не совершение действий относительно препятствования предпринимательской деятельности со стороны криминальных элементов города". Отмечается, что имея определенный авторитет в криминальной среде, подозреваемый устанавливал и распространял преступное влияние среди "азербайджанской диаспоры" в г.Черкассы.

По данным следствия, указанное лицо находится в санкционный список СНБО.

Как сообщалось, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО от 14 мая, которым обновлен список физических и юридических лиц, против которых вводятся санкции, в частности, он расширен "ворами в законе" и иностранцами, которые являются "криминальными авторитетами".

Теги: #криминальный_авторитет #черкассы #авторитет #подозрение
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