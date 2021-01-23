"Вор в законе" по прозвищу "Зюзя" выдворен из Украины с запретом въезда в страну на 3 года - Нацполиция

"Вора в законе" по прозвищу "Зюзя", прибывшего в Киев, принудительно выдворили за пределы Украины, сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"Оперативники Департамента стратегических расследований Национальной полиции получили информацию, что в Киев прибыл 39-летний "вор в законе" по прозвищу "Зюзя". По данным оперативников, "авторитет" прибыл в столицу, чтобы встретиться с лицами из криминальной среды и решить вопрос перераспределения денежных "потоков", полученных от совершения имущественных преступлений", - сказано в сообщении.

Кроме того, полицейские выяснили, что мужчина попал на территорию Украины вне официальных пунктов пропуска.

Так, оперативники установили его местонахождение, задержали и доставили в Государственную миграционную службу Украины.

22 января 39-летний гражданин другой страны был принудительно выдворен за пределы Украины с запретом въезда на 3 года.