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13:36 23.01.2021

"Вор в законе" по прозвищу "Зюзя" выдворен из Украины с запретом въезда в страну на 3 года - Нацполиция

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"Вор в законе" по прозвищу "Зюзя" выдворен из Украины с запретом въезда в страну на 3 года - Нацполиция

"Вора в законе" по прозвищу "Зюзя", прибывшего в Киев, принудительно выдворили за пределы Украины, сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"Оперативники Департамента стратегических расследований Национальной полиции получили информацию, что в Киев прибыл 39-летний "вор в законе" по прозвищу "Зюзя". По данным оперативников, "авторитет" прибыл в столицу, чтобы встретиться с лицами из криминальной среды и решить вопрос перераспределения денежных "потоков", полученных от совершения имущественных преступлений", - сказано в сообщении.

Кроме того, полицейские выяснили, что мужчина попал на территорию Украины вне официальных пунктов пропуска.

Так, оперативники установили его местонахождение, задержали и доставили в Государственную миграционную службу Украины.

22 января 39-летний гражданин другой страны был принудительно выдворен за пределы Украины с запретом въезда на 3 года.

Теги: #вор #выдворение #нацполиция
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