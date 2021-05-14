Украина вводит санкции против 557 "воров в законе" и 111 иностранцев, являющихся криминальными авторитетами – Зеленский о решении СНБО

Совет национальной безопасности и обороны вводит персональные санкции против ряда "воров в законе" и иностранцев, которые являются криминальными авторитетами, заявил президент Украины Владимир Зеленский в пятницу.

"Завершилось очередное заседание СНБО. Его результатами стали важные решения для страны и, вероятно, сердечные приступы для лиц, которые годами действовали против нее и народа. Итак: после принятия соответствующего закона применены персональные санкции против 557 воров в законе; санкции также "прилетели" 111 иностранцам, которые являются криминальными авторитетами. Кроме того, мы поставили вопрос государственных земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице, которыми во времена предыдущего Президента за очень символическую плату начал пользоваться ряд непонятных лиц", - заявил Зеленский, комментируя принятые во время заседания СНБО решения.

Позже, в своем видеообращении, глава государства отметил, что "большинство среди указанных 557 воров в законе находятся не в Украине".

В свою очередь, по словам президента, "число тех, кто находится в Украине на свободе, уменьшилось вдвое - с 34 до 17 человек".

"Сегодня мы сделали все, чтобы эта цифра равнялась нулю. В ближайшее время и навсегда", - добавил он.

Как отметил Зеленский, "ко всем этим лицам применены такие меры как блокировка активов, запрет въезда на территорию Украины, отказ в предоставлении или отмене визы, вида на временное или постоянное проживание, разрешения на иммиграцию, отказ в продлении срока пребывания в Украине, невозможность получения ими гражданства Украины и принудительное выдворение.

"Одним словом: тем, кто не в Украине, нечего сюда приезжать. Тем, кто в Украине - нечего здесь задерживаться", - сказал президент.

Что касается лидеров преступных группировок, так называемых криминальных авторитетов, то Зеленский отметил, что "Украина гостеприимная страна, но не для указанных 111 иностранцев".

"Это криминальные авторитеты, к которым сегодня применен такой же пакет санкций. Мы не говорим вам "до свидания", мы говорим "прощай", - добавил он.