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14:16 01.05.2021

Киргизия и Таджикистан договорились о создании совместных патрулей МВД на границе

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Киргизия и Таджикистан договорились о создании совместных патрулей МВД на границе

Первый заместитель министра внутренних дел Киргизии Суйунбек Омурзаков и замглавы МВД Таджикистана Иброхимзода Нозимом во время встречи в Баткенской области договорились о создании совместных патрулей в зоне приграничного конфликта, сообщает пресс-служба киргизского МВД в субботу.

"Были обсуждены вопросы по стабилизации обстановки в селах Лейлекского района, наведению общественного порядка в приграничных селах, недопущению различных правонарушений, совместной охране общественного порядка для стабилизации ситуации на государственном уровне, организации патрулей из состава киргизской и таджикской милиции", - говорится в сообщении.

Встреча прошла в селе Интернационал в Лейлекском районе Баткенской области Киргизии.

"Стороны договорились о скорейшем наведении порядка, прекращении перестрелок, обеспечении безопасности граждан и совместном наведении порядка", - заявили в ведомстве.

По последним данным, в ходе конфликта с киргизской стороны 166 человек пострадали, погибли 33. Среди погибших - три киргизских военнослужащих. 1-2 мая в Киргизии объявлены днями национального траура.

Жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 ранены, сообщили местные СМИ. Официальных данных из Душанбе пока нет.

Вечером в четверг стороны договорились о прекращении огня, однако в течение пятницы в приграничных районах возникали локальные перестрелки. В ночь на субботу инцидентов зафиксировано не было, однако в субботу утром сообщения о перестрелках стали поступать вновь.

Теги: #патрули #таджикистан #киргизия
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