Парламентские выборы в Киргизии прошли в соответствии с международными нормами - президент

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил, что парламентские выборы прошли в соответствии с международными нормами.

"Мы можем с уверенностью сказать, что эти выборы прошли по воле нашего народа, в соответствии с Конституцией страны и международными нормами", - сказал Жапаров, слова которого передает его пресс-служба.

По его словам, президент и правительство готовы работать с избранными партиями и кандидатами в интересах страны и будущего государства.

"Вы сделали свой выбор из огромного числа кандидатов, руководствуясь мыслями, что именно он достоин, именно эта партия достойна и надеясь, что этот состав законодательной ветви власти будет разрабатывать законы, которые откроют путь для будущего развития нашей страны. Мы все были свидетелями того, что эти парламентские выборы прошли по-новому, на основе Конституции, которую вы поддержали", - отметил Жапаров.

Глава Киргизии добавил, что все революции за 30-летнюю историю независимости страны, произошли из-за вмешательства властей в избирательный процесс и применения административного ресурса определенными партиями.

"Мы извлекли уроки из прошлых негативных событий, которые произошли по причине того, что власть шла против воли народа, ценящего справедливость. Мы сделали своей главной задачей проведение справедливых и законных парламентских выборов. Я не ошибусь, если скажу, что мы выполнили эту задачу как демократическое государство", - сказал Жапаров.

Президент Киргизии отметил, что против тех, кто без всяких оснований попытается нарушить стабильность - будут приняты строгие меры.

В воскресенье в Киргизии прошли выборы в парламент. После обработки почти 90% бюллетеней на выборах в парламент Киргизии шесть политических партий проходят в новый состав законодательного органа страны, среди них две оппозиционные.

Парламент Киргизии состоит из 90 депутатов и избирается на пять лет. Предусматривается проведение выборов депутатов по смешанной избирательной системе: 54 депутата избираются по пропорциональной системе (спискам кандидатов от политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются в одномандатных избирательных округах.

Политическим партиям, участвующим в выборах для попадания в парламент необходимо преодолеть 5% барьер.