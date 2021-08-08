Экс-президент Киргизии Акаев попросил прощения за допущенные ошибки при реализации месторождения "Кумтор"

Бывший президент Киргизии Аскар Акаев попросил прощения у граждан страны за допущенные ошибки при реализации крупнейшего в республике золоторудного месторождения "Кумтор".

"Уважаемые сограждане, я искренне прошу прощения за допущенные мною ошибки, за то, что не оправдал надежды киргизского народа по проекту "Кумтор". Отсутствие должного контроля с моей стороны за правительством позволило канадским инвесторам получить полный контроль над рудником, которые извлекают для себя огромную прибыль, оставили Киргизии мизерные дивиденды и нарастающие из года в год экологические проблемы. Учитывая все это, я полностью сотрудничаю со следствием и продолжу это делать", - говорится в заявлении Акаева, распространенном в воскресенье.

"Невзирая на то, что в Киргизии я привлечен к ответственности и был объявлен в розыск, я приехал, чтобы дать показания по делу "Кумтора". С первых дней пребывания в Киргизии я ежедневно ходил на допросы и давал следователям показания", - отметил Акаев.

По его словам, Киргизия ожидала намного большей экономической выгоды от реализации проекта.

"К сожалению, не все получилось так, как нам хотелось. Со дня подписания генерального соглашения по "Кумтору" киргизская сторона шла на многочисленные уступки, в ущерб национальным интересам. Одним из таких фактов является незаконное освобождение канадской корпорации Cameco от налогов, в том числе за пользование природными ресурсами при подписании генсоглашения 1992 года, а также передача управления проектом "Кумтор" канадской стороне. В результате киргизская сторона оставалась не только без дивидендов, но и без крупных налоговых поступлений", - сообщил бывший президент.

"Считаю, что это является не только преступной ошибкой правительства, это и моя ошибка как главы государства, поскольку я принимал решение по проекту "Кумтор" слепо доверяя правительству, и полагая, что при подписании генсоглашения, интересы Киргизии были полностью учтены. А самой главной моей ошибкой является дача согласия правительству Киргизии на реструктуризацию проекта в 2003 году", - добавил Акаев.

31 мая два депутата парламента Киргизии Торобай Зулпукаров и Асылбек Жээнбеков, который является братом экс-президента страны Сооронбая Жээнбекова, были задержаны по делу о коррупции на золоторудном месторождении "Кумтор". Решением суда они заключены под стражу.

В этот же день в Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии сообщили, что бывший премьер-министр Киргизии Омурбек Бабанов, а также экс-депутаты Исхак Пирматов и Талант Узакбаев задержаны по подозрению в коррупции при реализации проекта "Кумтор".

2 августа бывший президент Киргизии Аскар Акаев, бежавший из страны в 2005 году после смены власти в стране, прибыл в Бишкек для дачи показаний по делу о "Кумторе". После допроса в ГКНБ он был отпущен.

В настоящий момент под следствием находятся также два бывших премьер-министра страны Мухаммедкалый Абылгазиев и Темир Сариев. По данным ГКНБ, Абылгазиев, будучи премьер-министром, "вопреки интересам государства и граждан республики, необоснованно и в нарушение национального законодательства" подписал постановление правительства, согласно которому ЗАО "Кумтор Голд Компани" (разработчик крупнейшего в стране золоторудного месторождения "Кумтор" - ИФ) дополнительно были предоставлены территории для проведения геологоразведки и добычи золота.

По данным Генпрокуратуры, в период с 1992 по 2019 год отдельные должностные лица и руководство ОАО "Кыргызалтын", "создав противоправную и устойчивую связь" с представителями канадской компании Cameco, Centerra Gold Inc., а также ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани" и ЗАО "Кумтор Голд Компани", "в целях незаконного получения материальных и других благ заключали заведомо невыгодные для Киргизии соглашения по разработке золоторудного месторождения "Кумтор".

Кумтор - один из крупнейших золотых рудников в Центральной Азии, расположенный в Иссык-Кульской области на севере Киргизии в 60 км от границы с Китаем на высоте более 4 тыс. метров.

Рудник разрабатывало дочернее предприятие канадской компании Centerra Gold Inc. ЗАО "Кумтор Голд Компани".

Centerra Gold Inc. имеет активы в Северной Америке, Азии и других регионах. Крупнейшими активами являются Кумтор и рудник Mount Milligan в Канаде. Головной офис компании находится в Торонто. Киргизия через государственное ОАО "Кыргызалтын" владеет почти 26% акций Centerra Gold Inc.