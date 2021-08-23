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23:51 23.08.2021

Великобритания поможет странам Центральной Азии с безопасностью в связи с ситуацией в Афганистане

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Великобритания поможет странам Центральной Азии с безопасностью в связи с ситуацией в Афганистане

Великобритания обещает помочь странам Центральной Азии в обеспечении безопасности региона в связи с обострением ситуации в Афганистане.

В понедельник состоялась онлайн-встреча заместителя министра иностранных дел Таджикистана Фархода Салима с госминистром по странам Южной Азии и Содружества Великобритании лордом Ахмадом Уимблдонским, сообщает управление информации и печати МИД республики.

"В ходе встречи собеседники обменялись мнениями касательно вопросов региональной безопасности, а также текущей ситуации в Афганистане. Государственный министр Великобритании подтвердил готовность своей страны поддержать страны Центральной Азии в обеспечении безопасности региона", - говорится в сообщении.

Теги: #великобритания #таджикистан #помощь #афганистан
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