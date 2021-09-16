Таджикистан и Китай выразили обеспокоенность ситуацией в Афганистане

На встрече президента Таджикистана Эмомали Рахмона с министром иностранных дел Китая Ван И была выражена обеспокоенность ситуацией в Афганистане, сообщает в четверг пресс-служба таджикского лидера.

Глава внешнеполитического ведомства КНР прибыл в Душанбе для участия в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.

"На встрече выражена озабоченность в связи со сложной военно-политической ситуацией в соседнем Афганистане. Подчеркнуто, что Таджикистан со своей продолжительной границей с Афганистаном, учитывая общность языка и истории с народом этой страны, не может оставаться равнодушным к ее судьбе", - говорится в сообщении.

"Таджикистан всегда выступает за восстановление прочного мира и стабильности в этой соседней стране", - подчеркивается в документе.

Отмечается также, что стороны выразили удовлетворение высоким уровнем сотрудничества между двумя странами в политической, экономической, культурной, гуманитарной сферах, а также в направлении обеспечения безопасности, обсудили пути дальнейшего развития и расширения отношений в сферах торговли, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и привлечения китайских инвестиций в экономику Таджикистана.