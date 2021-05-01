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15:31 01.05.2021

Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе

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Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе

Глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев и глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов по итогам встречи в Баткенской области подписали протокол о прекращении огня на приграничной территории.

"Сегодня мы в составе государственной делегации по демаркации и делимитации границы приняли протокол, состоящий из четырех пунктов. Приняли решение о полном прекращении огня и отвода войск к месту постоянной дислокации", - сообщил Ташиев журналистам в субботу.

"Мы переживаем очень трудные времена, произошла трагедия. Надеемся, что принятые решения, отраженные в протоколе, будут исполнятся", - отметил Ташиев.

"С сегодняшнего дня наступит тишина, мир и спокойствие в наших странах, особенно в приграничных районах", - подчеркнул он.

По последним данным, в ходе конфликта с киргизской стороны 166 человек пострадали, погибли 33. Среди погибших три киргизских военнослужащих. 1-2 мая в Киргизии объявлены днями национального траура.

Продолжаются переговоры правительственных делегаций по урегулированию ситуации на кыргызско-таджикской границе. Также два руководителя пограничных структур проводят переговоры на территории Таджикистана.

Жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 ранены, сообщили местные СМИ. Официальных данных от Душанбе пока нет.

Вечером в четверг стороны договорились о прекращении огня, однако в течение пятницы в приграничных районах возникали локальные перестрелки. В ночь на субботу инци

Теги: #перемирие #таджикистан #киргизия
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