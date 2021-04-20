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21:00 20.04.2021

Совет по вопросам обеспечения прав защитников Украины будет инициировать внесение в Конституцию нормы о защите прав ветеранов АТО/ООС и семей погибших военнослужащих

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Совет по вопросам обеспечения прав защитников Украины будет инициировать внесение в Конституцию нормы о защите прав ветеранов АТО/ООС и семей погибших военнослужащих

Консультативный совет по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины будет инициировать внесение в Конституцию нормы о защите прав ветеранов антитеррористической операции и Операции объединенных сил на Донбассе, а также семей погибших и пропавших без вести военнослужащих, сообщил заместитель председателя Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины Алексей Ляшенко.

"Нам необходимо переходить от профилактики и предупреждения нарушения прав ветеранов к внесению изменений в законодательство. Мы предлагаем внести изменения и в Конституцию Украины, потому что в настоящее время статья 117 Конституции предусматривает только защиту прав людей, которые проходят службу в ВСУ и членов их семей. Мы хотим расширить эту норму и добавить туда защиту ветеранов войны, семей погибших воинов и пропавших без вести. Поэтому мы не остановимся только на помощи ветеранам и защитникам, но и семьям погибших", - заявил Ляшенко на презентации Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины.

По его словам, "на данный момент в Украине находится больше 400 тысяч участников боевых действий, которые принимали участие в АТО и ООС".

В свою очередь, председатель Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины Алена Вербицкая рассказала о причинах создания подобной организации.

"На начало 2014 года, когда началась необъявленная Украине война, ни государство, ни сектор безопасности и обороны, ни общество, ни законодательство не были готовы к этому вызову. Тысячи граждан Украины добровольно пошли на защиту своего государства. К сожалению, некоторые из них сегодня попадают из-за неурегулированности вопроса участия в добровольческих формированиях под уголовные дела. Мы пришли к согласию, что такие вопросы необходимо решать на государственном уровне", - заявила Вербицкая.

По ее словам, "на данный момент Консультационный совет работает с четырьмя блоками вопросов, а именно по криминальным делам, которые находятся на стадии досудебного расследования; по криминальным делам, находящимся на стадии подготовительного производства и судебного рассмотрения; по судебным делам, где есть уже вынесенный криминальный приговор и человек отбывает наказание; а также по фактам нарушений прав защитников Украины, находящимся вне рамок криминальных производств".

Вербицкая также отметила, что Совет не будет инициировать рассмотрение тех или иных дел, но в него могут направлять обращения как пострадавшие защитники, так и их родные и адвокаты или представители. Приоритет будет предоставляться делам, в которых будет идти речь о жизни и здоровье человека.

Как подчеркнул народный депутат Максим Дырдин, Совет станет площадкой для подготовки материалов для парламента.

"Было сказано о таком важном законопроекте - об амнистии. Это тот правовой механизм, который позволит государству сделать шаг для гуманизации, чтобы дать шанс на исправление людям, которые уже имеют приговоры", - отметил нардеп.

Как уточнила Вербицкая, "в задачи Консультационного совета будет также входить деятельность по разработке новых и дополнению существующих законопроектов, образовательная и научная деятельность, а также мониторинг соблюдения прав ветеранов, которые находятся в местах заключения и оказания им помощи, как правовой, так и в части получения статуса участника боевых действий, если речь идет о добровольцах".

По словам Ляшенко, "в настоящее время 1 320 таких человек содержатся в местах несвободы по вынесенным приговорам, как имеющих статус УБД или еще не имеющих такого статуса".

В настоящее время в составе Совета работает 21 специалист из числа министров, адвокатов, депутатов, юристов. При этом Совет использует международный опыт и получает консультации от западных партнеров Украины, а также находится в тесном контакте с правоохранительными органами Украины.

"Консультационный совет будет готовить только предложения и рекомендации как консультативно-советнический орган и не будет вмешиваться ни в досудебное, не в судебное расследование по тому или иному случаю", - добавила Вербицкая.

Кроме того, она отметила, что Консультативный совет "будут интересовать проблемные вопросы, связанные со спорными ситуациями, которые не относятся к компетенции того или иного государственного органа".

 

Теги: #законодательство #ветераны #права
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