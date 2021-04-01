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11:21 01.04.2021

В Луганской области задержали злоумышленника, бросившего в полицейских гранату

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В Луганской области задержали злоумышленника, бросившего в полицейских гранату

Правоохранители Луганской области закончили проведение специальной полицейской операции "Сирена" по розыску и задержанию злоумышленника, бросившего гранату в патрульных полицейских, сообщает пресс-центр полиции Луганской области в четверг.

Отмечается, что мужчину задержали в его собственной квартире, где он прятался в коробе кровати.

"Проведение специальной полицейской операции завершено. Сейчас следователи открыли уголовное производство по статье ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины", - сообщают правоохранители.

Они уточняют, что в Рубежном наряд патрульной полиции в ходе отработки ориентировки в районе гаражного кооператива около 7 микрорайона для проверки документов остановил водителя мопеда. Водитель, увидев полицейских, бросил в их сторону гранату и скрылся с места происшествия.

"На место происшествия немедленно выехали сотрудники следственно-оперативной группы, взрывотехники и руководство полиции… Сотрудники следственно-оперативной группы при осмотре установили, что злоумышленник использовал гранату РГД-5. Также на месте происшествия обнаружили пистолет и гранату РГД-5, которые он выбросил, убегая от полицейских",- добавляют в полиции.

Там отмечают, что в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили местонахождение правонарушителя и задержали его.

"В настоящее время мужчину доставили в изолятор временного содержания, здесь с ним будут проводить следственные действия до избрания меры пресечения", - подчеркивают правоохранители.

Как сообщалось, в Луганской области злоумышленник бросил гранату в полицейских. Из-за этого в регионе объявили о проведении полицейской спецоперации "Сирена" по его розыску и задержанию.

Теги: #граната #луганская_область #задержание #злоумышленник
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