В Луганской области ищут для задержания злоумышленника, бросившего гранату в полицейских

Правоохранители Луганской области ввели на территории региона специальную полицейскую операцию "Сирена" для розыска и задержания злоумышленника, бросившего гранату в патрульных полицейских, сообщает пресс-центр полиции Луганской области в четверг.

"Сегодня утром, в г.Рубежное наряд патрульной полиции в ходе отработки ориентировки в районе гаражного кооператива около 7 микрорайона для проверки документов остановил водителя мопеда. Водитель, увидев полицейских, бросил в их сторону гранату и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении, обнародованном в Facebook.

В нем отмечается, что личный состав полиции Луганской области поднят по тревоге, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Установлено, подозреваемый ранее уже был судим за совершение аналогичного преступления, но суд приговорил его к условному сроку наказания.