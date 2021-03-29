В КНУ им.Шевченко изучат возможность открытия внутреннего дворика Красного корпуса для всех желающих - Бугров

Избранный ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров заявляет, что в вузе намерены изучить возможность открытия внутреннего дворика Красного корпуса для всех желающих.

"Такая идея существует. Мы ее внимательно изучим", - сказал Бугров в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, не планирует ли он рассмотреть вопрос об открытии внутреннего дворика Красного корпуса для всех желающих.

В то же время, он подчеркнул, что такую возможность следует рассматривать в комплексе с вопросами университетского Ботанического сада - чтобы было некое культурное пространство в центре города.

"Поэтому будет ли это в ближайшее время - нужно обсудить, ведь тут и вопрос сохранения исторического наследия, и вопросы безопасности, и другие проблемы", - отметил Бугров.