События

17:24 25.05.2021

Ректор КНУ им. Шевченко Бугров призвал Ученый совет лишить Лукашенко звания почетного доктора вуза

1 мин читать
Ректор КНУ им. Шевченко Бугров призвал Ученый совет лишить Лукашенко звания почетного доктора вуза

Ректор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Владимир Бугров призвал Ученый совет КНУ лишить Александра Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным президентом Беларуси, звания почетного доктора вуза.

"Считаю, что Александр Лукашенко не является достойным звания почетного доктора КНУ имени Тараса Шевченко, а его противозаконные действия противоречат ценностям нашего университета! Именно поэтому я обращаюсь к Ученому совету КНУ с призывом срочно рассмотреть вопрос о лишении Лукашенко почетного статуса на своем заседании", - написал Бугров в социальной сети Facebook.

Он также выразил беспокойство событиями, которые происходят в Беларуси на протяжении последних месяцев.

"В частности, - недавним разбойным нападением на самолет, которое в Европе уже окрестили "актом пиратства со стороны белорусских властей" во главе с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко", - добавил Бугров.

 

Теги: #кну #лукашенко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:29 25.05.2021
Глава МИД ФРГ: за инцидент с самолетом Ryanair Лукашенко заплатит "горькую цену"

Глава МИД ФРГ: за инцидент с самолетом Ryanair Лукашенко заплатит "горькую цену"

17:03 25.05.2021
Раде предлагают обратиться к международным организациям за признанием "режима Лукашенко" угрожающим мировой безопасности

Раде предлагают обратиться к международным организациям за признанием "режима Лукашенко" угрожающим мировой безопасности

10:16 06.05.2021
Лукашенко пригрозил Европе перекрыть транзит в РФ и КНР в случае ужесточения западных санкций

Лукашенко пригрозил Европе перекрыть транзит в РФ и КНР в случае ужесточения западных санкций

14:54 04.05.2021
Лукашенко пригрозил работающему в Беларуси европейскому бизнесу проблемами в связи с санкциями

Лукашенко пригрозил работающему в Беларуси европейскому бизнесу проблемами в связи с санкциями

18:14 29.04.2021
Минобразования назначило Бугрова ректором КНУ им.Шевченко

Минобразования назначило Бугрова ректором КНУ им.Шевченко

15:29 24.04.2021
Лукашенко готовит декрет о переходе Совбезу президентских полномочий в случае ЧС

Лукашенко готовит декрет о переходе Совбезу президентских полномочий в случае ЧС

11:34 29.03.2021
Избранный ректор КНУ им. Шевченко Бугров: Образование - это инвестиция в человеческий капитал

Избранный ректор КНУ им. Шевченко Бугров: Образование - это инвестиция в человеческий капитал

11:29 29.03.2021
В КНУ им.Шевченко изучат возможность открытия внутреннего дворика Красного корпуса для всех желающих - Бугров

В КНУ им.Шевченко изучат возможность открытия внутреннего дворика Красного корпуса для всех желающих - Бугров

11:02 29.03.2021
Менять систему поступления в вузы сейчас не стоит - избранный ректор КНУ им.Шевченко Бугров

Менять систему поступления в вузы сейчас не стоит - избранный ректор КНУ им.Шевченко Бугров

10:38 29.03.2021
КНУ им.Шевченко нужны средства на постройку новых корпусов и общежития - Бугров

КНУ им.Шевченко нужны средства на постройку новых корпусов и общежития - Бугров

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Саммит ЕС решил запретить белорусской авиации летать над территорией Евросоюза - Меркель

МИД Украины: посольству Беларуси следует апеллировать не к Украине, а к власти своей страны, политика которой стала опасной для остальных стран мира

Зеленский предложил увеличить численность ВСУ на 11 тыс. военнослужащих для функционирования Сил территориальной обороны

На сайте Рады появился текст президентского законопроекта об основах национального сопротивления

В Херсонской области произошел торнадо, жители не пострадали - полиция

ПОСЛЕДНЕЕ

Премьер Италии заявляет о попытках вмешательства Москвы

Российские наемники дважды обстреляли украинские позиции, жертв нет – штаб ООС

Саммит ЕС решил запретить белорусской авиации летать над территорией Евросоюза - Меркель

Генсек ОБСЕ во время визита в Украину посетит Донбасс – МИД

МИД Украины: посольству Беларуси следует апеллировать не к Украине, а к власти своей страны, политика которой стала опасной для остальных стран мира

Украинцам, которые после 26 мая прибудут в Беларусь с целью транзита, необходимо заявить об этом во время погранконтроля и выехать в Украину наземным транспортом

Зеленский предложил увеличить численность ВСУ на 11 тыс. военнослужащих для функционирования Сил территориальной обороны

Минкультуры и МИД призывают украинских журналистов и общественных активистов воздержаться от поездок в Беларусь

В Запорожье проверяют сообщение анонима о "минировании" ряда торговых центров

На сайте Рады появился текст президентского законопроекта об основах национального сопротивления

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА