Ректор КНУ им. Шевченко Бугров призвал Ученый совет лишить Лукашенко звания почетного доктора вуза
Ректор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Владимир Бугров призвал Ученый совет КНУ лишить Александра Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным президентом Беларуси, звания почетного доктора вуза.
"Считаю, что Александр Лукашенко не является достойным звания почетного доктора КНУ имени Тараса Шевченко, а его противозаконные действия противоречат ценностям нашего университета! Именно поэтому я обращаюсь к Ученому совету КНУ с призывом срочно рассмотреть вопрос о лишении Лукашенко почетного статуса на своем заседании", - написал Бугров в социальной сети Facebook.
Он также выразил беспокойство событиями, которые происходят в Беларуси на протяжении последних месяцев.
"В частности, - недавним разбойным нападением на самолет, которое в Европе уже окрестили "актом пиратства со стороны белорусских властей" во главе с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко", - добавил Бугров.