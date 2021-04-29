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18:14 29.04.2021

Минобразования назначило Бугрова ректором КНУ им.Шевченко

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Минобразования назначило Бугрова ректором КНУ им.Шевченко

Министерство образования и науки Украины подписало контракт с избранным ректором Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (КНУ) Владимиром Бугровым.

"29 апреля Министерство образования и науки Украины в соответствии с имеющимися в законодательстве процедурами закрепило волеизъявление университетского сообщества и заключило со мной контракт", - написал Бугров в социальной сети Facebook.

Новый ректор выразил уверенность, что его команде удастся создать комфортные условия для реализации образовательных, научных и других идей университетского сообщества.

Бугров родился 10 ноября 1967 года. В 1991 году окончил отделение философии философского факультета КНУ им.Шевченко и поступил в аспирантуру по соответствующей кафедре, которую закончил в 1995 году по специальности "онтология, гносеология, феноменология". С ноября 1995 по сентябрь 1998 года - ассистент кафедры философии и методологии науки философского факультета КНУ.

В июне 1996 года защитил кандидатскую диссертацию на тему "Язык и символ в контексте проблемы понимания". С октября 1998 года - доцент кафедры истории философии философского факультета КНУ им.Шевченко. Ученое звание доцента присвоено в 2000 году.

С ноября 1998 года по января 2009 года - заместитель декана по научной работе философского факультета. В январе 2009 года назначен на должность проректора по научно-педагогической работе. С февраля 2013 - профессор кафедры истории философии философского факультета. Ученое звание профессора присвоено в мае 2014 года.

С июня 2014 исполняет обязанности заведующего кафедрой истории философии философского факультета.

Как сообщалось, 24 марта по результатам второго тура выборов ректора КНУ им. Шевчекно победил Бугров.

 

Теги: #кну #ректор #контракт #бугров
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