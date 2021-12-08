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18:24 08.12.2021

КНУ им. Т.Шевченко вводит мониторинг языка образовательного процесса

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КНУ им. Т.Шевченко вводит мониторинг языка образовательного процесса

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко вводит мониторинг языка образовательного процесса своих структурных подразделений для исключения случаев нарушений и обеспечения соблюдения языкового законодательства.

"Такое решение Университет принял после проверки некоторых жалоб от студентов к Уполномоченному по защите государственного языка о нарушении языкового законодательства отдельными преподавателями", - говорится в сообщении пресс-службы языкового омбудсмена.

Отмечается, что случай нарушения языкового законодательства был зафиксирован в Учебно-научном институте интернациональных отношений, где преподаватель проводил занятия на негосударственного языке.

"Администрация Университета заверила, что в случае выявления нарушений закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" научные работники будут привлекаться к ответственности в установленном законом порядке", - говорится в сообщении.

Теги: #кну #язык #мониторинг
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