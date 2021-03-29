Университет не сможет быть вне политики, но я против партийных мероприятий на территории вуза - избранный ректор КНУ им.Шевченко

Избранный ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров выступает против проведения каких-либо партийных мероприятий на территории вуза.

"Это невозможно ни для какого вуза (быть вне политики – ИФ). Как философ по образованию скажу, что ты всегда находишься в определенных отношениях с властью и политикумом. К примеру, более 80 народных депутатов Украины во всех фракциях и группах являются выпускниками университета. Для университета все они являются выпускниками. В то же время, я за то, чтобы партийных мероприятий на территории университета никогда не проходило, это моя принципиальная позиция", - сказал Бугров в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Также он добавил, что не знал о проведении в минувшем году на территории университета партийной конференции "Слуги народа".

"Я считаю, что одной партии это не добавляет бонусов. Потому что университет - это немного другое место. Если вы обратили внимание, у нас на территории нет ни одной церкви - это тоже принципиальная позиция. Это не значит, что мы не религиозные, не верующие люди: каждый имеет свои предпочтения, но это все за пределами университета", - подчеркнул избранный ректор.

В то же время он отметил, что в вузе бывают встречи с политиками для студентов-политологов, историков или международников, что является нормальной практикой, но это просто встречи, а не проведение партийных мероприятий.

"Конечно университет, не только украинский, не сможет быть вне политики, потому что это жизнь страны, но это все должно быть с соблюдением четких норм и правил. Если это визит президента Украины, то надо понимать, что независимо от предпочтений - это глава государства. Премьер-министр, председатель Верховной Рады - это высшие должностные лица, они могут в любой момент обратиться и прибыть в университет для встречи со студентами. Это норма для любой страны", - заявил Бугров.

Как сообщалось, 21 сентября 2020 года Киевская городская ячейка партии "Слуга народа" провела свою партийную конференцию во внутреннем дворе КНУ им.Шевченко.