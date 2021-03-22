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11:24 22.03.2021

В "красную" карантинную зону, кроме Киева, входят уже 7 областей

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В "красную" карантинную зону, кроме Киева, входят уже 7 областей

Киев, Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Черновицкая и Сумская области вошли в "красную" карантинную зону эпидопасности по COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения на сайте в понедельник.

По данным ведомства, в течение трех дней подряд в указанных регионах значительно превышен уровень госпитализации на 100 тыс. населения, что в норме не должно превышать 60 госпитализаций.

Согласно данным министерства, показатели госпитализации лиц с коронавирусом превышены еще в ряде областей, в настоящее время находящихся в "оранжевой" зоне эпидопасности. В частности, это Черниговская, Хмельницкая, Львовская, Днепропетровская и Винницкая области.

Теги: #красная_зона
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