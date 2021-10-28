Кличко просит правительство перевести Киев в "красную зону" из-за ситуации с коронавирусом

В украинской столице стремительно ухудшается ситуация с коронавирусом, в связи с чем мэр Киева Виталий Кличко просит правительство перевести город в "красную" зону.

Соответствующее заявление Кличко сделал во время брифинга в четверг.

"Решение о переводе города в "красную" зону принимает Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям. И мы обращаемся к правительству принять такое решение", - заявил Кличко.