Специальные рабгруппы с 1 ноября проверяют соблюдение противоэпидемических норм в "красных" регионах

Специальные рабочие группы с 1 ноября начали проверки соблюдения противоэпидемических норм в регионах, отнесенных к "красным" зонам, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"С 1 ноября в регионах, где установили красный уровень эпидопасности, специальные рабочие группы приступили к проверке организации соблюдения противоэпидемических норм и мер по сдерживанию коронавирусной болезни. В рабочие группы входят представители Минздрава, Минрегиона, Нацполиции и Госпродпотребслужбы", - сказал он на брифинге в среду.

Ляшко напомнил, что Верховная Рада во вторник поддержала в первом чтении законопроект, которым устанавливается уголовная ответственность за подделку документов о профилактических прививках. Нормы этого законопроекта, в частности, предусматривают установление ответственности за использование лицом заведомо поддельных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней в виде штрафа от 17 до 34 тыс. грн или ограничение свободы на срок до двух лет.

"Собрания людей, которые мы видим сегодня с призывами не вакцинироваться, - это, на мой взгляд, насмешка над нашими медиками и над семьями, которые, к сожалению, потеряли своих родных из-за COVID-19", - подчеркнул Ляшко.