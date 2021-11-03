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11:54 03.11.2021

Специальные рабгруппы с 1 ноября проверяют соблюдение противоэпидемических норм в "красных" регионах

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Специальные рабгруппы с 1 ноября проверяют соблюдение противоэпидемических норм в "красных" регионах

Специальные рабочие группы с 1 ноября начали проверки соблюдения противоэпидемических норм в регионах, отнесенных к "красным" зонам, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"С 1 ноября в регионах, где установили красный уровень эпидопасности, специальные рабочие группы приступили к проверке организации соблюдения противоэпидемических норм и мер по сдерживанию коронавирусной болезни. В рабочие группы входят представители Минздрава, Минрегиона, Нацполиции и Госпродпотребслужбы", - сказал он на брифинге в среду.

Ляшко напомнил, что Верховная Рада во вторник поддержала в первом чтении законопроект, которым устанавливается уголовная ответственность за подделку документов о профилактических прививках. Нормы этого законопроекта, в частности, предусматривают установление ответственности за использование лицом заведомо поддельных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней в виде штрафа от 17 до 34 тыс. грн или ограничение свободы на срок до двух лет.

"Собрания людей, которые мы видим сегодня с призывами не вакцинироваться, - это, на мой взгляд, насмешка над нашими медиками и над семьями, которые, к сожалению, потеряли своих родных из-за COVID-19", - подчеркнул Ляшко.

Теги: #проверка #рабгруппы #противоэпидемические_мероприятия #красная_зона
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