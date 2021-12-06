Комиссия ТЭБ и ЧС отменила "красный" уровень эпидопасности в 8 областях и Киеве

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на внеочередном заседании в понедельник приняла решение об отмене "красного" уровня эпидемической опасности в ряде регионов Украины, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 07 декабря 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ривненской, Херсонской областей и города Киева", - написал Немчинов в Телеграмм-канале.

Кроме того, с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина, которые правительство приняло на прошлой неделе. Посещать общественные учреждения на "желтом" уровне эпиднебезопасности смогут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о.

Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов придется иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. В то же время, для посещения общественных заведений можно будет использовать и отрицательный тест, который действует 72 часа, или альтернативный документ — COVID-сертификат о выздоровлении.

Таким образом, на "желтом" уровне эпидопасности общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет одного из перечисленных документов.