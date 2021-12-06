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13:35 06.12.2021

Госкомиссия ТЭБ и ЧС выведет 9 областей из "красной" в "желтую" зону эпидопасности в ближайшее время

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Госкомиссия ТЭБ и ЧС выведет 9 областей из "красной" в "желтую" зону эпидопасности в ближайшее время

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) в ближайшее время примет решение о понижении уровня эпидемической опасность в девяти областях Украины.

"В ближайшее время Государственная комиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит вопрос о выводе девяти регионов из "красной" в "желтую" зону эпидемической опасности", - говорится в сообщении правительства по результатам селекторного совещания.

В нем отмечается, что с 6 декабря вступили в силу новые карантинные правила, предусматривающие ужесточение ограничений в "желтых" зонах.

"Так, посещение массовых мероприятий, работа кинотеатров, театров, заведений общепита и спортзалов будет разрешена только при наличии у 100% коллектива и посетителей, по крайней мере, одной дозы прививки", - отмечают в правительстве.

В свою очередь, в Министерстве внутренних дел Украины подчеркнули, что представители заведений на входе должны проверять QR-коды через сканирование в приложении "Дия". Национальная полиция будет тщательно проверять соблюдение этих правил.

Теги: #выход #красная_зона
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