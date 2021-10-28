Госкомиссия установила "красный" уровень по COVID-19 в Киеве с 1 ноября

Киев с полуночи 1 ноября переходит в "красную" зону эпидемиологической опасности, сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 01 ноября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории города Киева", - написал Немчинов в Telegram-канале в четверг.

В связи с повышением уровня эпидопасности в городе вводится ряд ограничений. В частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий. Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы.

Как сообщалось, мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга в четверг заявил об усилении каратнинных ограничений в столице с 1 ноября. Так, посещать заведения общепита, ТРЦ, отели, спортзалы и учреждения социальной сферы с 1 ноября можно будет только с отрицательным ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации. Общественным транспортом пользоваться также можно будет только при наличии сертификата или отрицательного ПЦР-теста. Школы столицы переходят на дистанционное обучение, а детсады смогут работать только при условии вакцинации 100% персонала.