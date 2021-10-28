События

17:04 28.10.2021

Госкомиссия установила "красный" уровень по COVID-19 в Киеве с 1 ноября

1 мин читать
Госкомиссия установила "красный" уровень по COVID-19 в Киеве с 1 ноября

Киев с полуночи 1 ноября переходит в "красную" зону эпидемиологической опасности, сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 01 ноября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории города Киева", - написал Немчинов в Telegram-канале в четверг.

В связи с повышением уровня эпидопасности в городе вводится ряд ограничений. В частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий. Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы.

Как сообщалось, мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга в четверг заявил об усилении каратнинных ограничений в столице с 1 ноября. Так, посещать заведения общепита, ТРЦ, отели, спортзалы и учреждения социальной сферы с 1 ноября можно будет только с отрицательным ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации. Общественным транспортом пользоваться также можно будет только при наличии сертификата или отрицательного ПЦР-теста. Школы столицы переходят на дистанционное обучение, а детсады смогут работать только при условии вакцинации 100% персонала.

 

Теги: #киев #красная_зона
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:45 28.10.2021
Киев с 1 ноября ужесточает карантинные ограничения – Кличко

Киев с 1 ноября ужесточает карантинные ограничения – Кличко

15:26 28.10.2021
Кличко: дети в понедельник в школы не возвращаются с каникул до улучшения ситуации с COVID-19

Кличко: дети в понедельник в школы не возвращаются с каникул до улучшения ситуации с COVID-19

15:22 28.10.2021
С 1 ноября в Киеве можно будет передвигаться в общественном транспорте лишь с COVID-сертификатами или тестом, проверки будут проводить спецгруппы

С 1 ноября в Киеве можно будет передвигаться в общественном транспорте лишь с COVID-сертификатами или тестом, проверки будут проводить спецгруппы

15:16 28.10.2021
Кличко просит правительство перевести Киев в "красную зону" из-за ситуации с коронавирусом

Кличко просит правительство перевести Киев в "красную зону" из-за ситуации с коронавирусом

11:17 28.10.2021
В КГГА заявляют, что Киев на пороге "красной" зоны, в пятницу соберется местная комиссия ТЭБ и ЧС

В КГГА заявляют, что Киев на пороге "красной" зоны, в пятницу соберется местная комиссия ТЭБ и ЧС

15:10 27.10.2021
При введении "красной" зоны во всей Украине введут соответствующие ограничения - Шмыгаль

При введении "красной" зоны во всей Украине введут соответствующие ограничения - Шмыгаль

12:24 27.10.2021
В Киеве заполнены 2/3 коек с подачей кислорода, с такими темпами распространения COVID-19 их может скоро не хватать – мэр

В Киеве заполнены 2/3 коек с подачей кислорода, с такими темпами распространения COVID-19 их может скоро не хватать – мэр

10:44 27.10.2021
Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области с 30 октября будут в "красной" зоне по COVID-19

Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области с 30 октября будут в "красной" зоне по COVID-19

17:34 25.10.2021
В Киеве в районе Гидропарка горела частная баня, пострадавших нет

В Киеве в районе Гидропарка горела частная баня, пострадавших нет

14:22 25.10.2021
"Укрзализныця" с 4 ноября возобновляет курсирование поезда Киев - Варшава

"Укрзализныця" с 4 ноября возобновляет курсирование поезда Киев - Варшава

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В результате обстрелов на Донбассе ранены двое украинских военнослужащих – штаб ООС

Киев с 1 ноября ужесточает карантинные ограничения – Кличко

Кличко: дети в понедельник в школы не возвращаются с каникул до улучшения ситуации с COVID-19

С 1 ноября в Киеве можно будет передвигаться в общественном транспорте лишь с COVID-сертификатами или тестом, проверки будут проводить спецгруппы

Кличко просит правительство перевести Киев в "красную зону" из-за ситуации с коронавирусом

ПОСЛЕДНЕЕ

В результате обстрелов на Донбассе ранены двое украинских военнослужащих – штаб ООС

Взрыв на АЗС под Харьковом произошел в результате наезда грузовика на газораспределительную колонку – WOG

В Харьковской обладминистрации готовы взять нового мэра Харькова в команду руководителей региона

Заполняемость городского транспорта во Львове ограничат до 50% с 30 октября – мэр

Украинская недвижимость привлекательная для израильских инвесторов - посол Корнийчук

Правопорядок в день выборов мэра Харькова будут обеспечивать более 2 тысяч полицейских

Кабмин переназначил Болоховца главой Гослесагентства

В Индии более 100 млн человек не стали делать вторую дозу вакцины от COVID-19

Экс-руководитель "Партизанского элеватора" получил реальный срок по соглашению с прокурором

В Харькове задержали мужчину, купившего в зоне ООС оружие и боеприпасы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА