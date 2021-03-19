К инициативе Елены Зеленской "Без барьеров" присоединились новые регионы Украины

Председатели областных государственных администраций Донецкой, Винницкой и Черкасской, а также мэры Мариуполя и Винницы подписали Меморандум о развитии безбарьерной архитектуры в своих регионах и в рамках инициативы первой леди Украины Елены Зеленской "Без барьеров".

Как сообщает пресс-служба президента в пятницу, подписание Меморандума предполагает взаимодействие сторон в развитии безбарьерной среды, в повышении доступности и инклюзивности инфраструктуры, транспорта, сооружений, разработку и внедрение безбарьерных маршрутов, а также наработку и внедрение решений по безбарьерности, доступности и инклюзии в сферах публичных услуг, медицины, образования, трудоустройства, ведения бизнеса, в области культуры, туризма, спорта и т.д.

Меморандум вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2025 года.

Со всеми представленными проектами можно ознакомиться на сайтах городских советов и областных государственных администраций.

Зеленская отметила, что проект "Без барьеров" превращается в "масштабное движение, к которому приобщаются не только отдельные люди, бизнес, но и целые города и области". Она также призвала присоединяться к нему новых участников и регионы.

В свою очередь, министр развития общин и территорий Алексей Чернышев добавил, что "безбарьерность должна стать не только активной государственной политикой и социальной ответственностью бизнеса, но и новой общественной нормой по обеспечению равных прав и возможностей для всех украинцев".