Переговоры в политической подгруппе ТКГ заблокированы из-за присутствия осужденной в Украине за терроризм Пироговой – Гармаш

Переговоры в политической подгруппе Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу заблокированы из-за присутствия на них осуждённой в Украине за терроризм "общественного эксперта" ОРДО Майи Пироговой, сообщил представитель Донецка в украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.

"Мы с самого начала предупредили, что, если осуждённая за терроризм Майя Пирогова будет участвовать в работе ТКГ, украинская делегация выходит из комнаты (виртуальной) переговоров. Если бы Москва и ее марионетки хотели диалога, они бы услышали нас. Но... Начался отчёт политической подгруппы, гражданка Пирогова рядом с Никаноровой (представителем в ТКГ от ОРДО – ИФ). Украинская делегация покинула комнату", - сообщил Гармаш на своей странице в Facebook в среду, 17 марта, в день очередных переговоров по Донбассу.

По его словам, отчёт политической группы "заблокирован, как и сама рабочая группа группа". "ТКГ начала заслушивать отчеты по другим рабочим группам, где нет Пироговой", - добавил Гармаш.