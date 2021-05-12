Предъявление Медведчуку подозрения в госизмене не отразится на переговорах ТКГ и на военной эскалации на Донбассе - Гармаш

Представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш считает, что вручение народному депутату Украины Виктору Медведчуку подозрения в государственной измене не отразится на переговорах об урегулировании ситуации на Донбассе и военной эскалации в регионе.

"Не думаю, что вручение ему подозрения как-то отразится на переговорах в ТКГ. Уверен, что там этот вопрос даже не прозвучит…На военной ситуации на Донбассе притеснения Медведчука тоже никак не отразятся. Во-первых, там сейчас и так эскалация…", - написал Гармаш на своей странице в Facebook.

По его мнению, "большей эскалация на Донбассе из-за Медведчука не станет, поскольку у Путина в некоторой степени "связаны руки" переговорами о встрече с Байденом".

Гармаш предполагает, что "при принятии Офисом генерального прокурора решения о подписании подозрения Медведчуку мог учитываться фактор предстоящей встречи политических советников Нормандской четверки".

"Другое дело - личная встреча внешнеполитических советников Нормандской четверки, среди которых (представитель от России – ИФ) Дмитрий Козак, фигурирующий в деле Медведчука. Наверняка, ему захочется обсудить это с Андреем Ермаком", - добавил он.

Как сообщалось, народные депутаты Украины фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и Тарас Козак 11 мая были уведомлены о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму.

По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну.

Виктор Медведчук в среду прибыл в Офис генерального прокурора и заявил, что с объявленным ему подозрением еще не знаком, скрываться от следствия не намерен.