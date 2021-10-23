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21:56 23.10.2021

Гармаш: в тюрьмах ОРДЛО требуют деньги и не лечат больных

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Гармаш: в тюрьмах ОРДЛО требуют деньги и не лечат больных

В тюрьмах ОРДЛО у заключенных боевики требуют деньги "за проживание" и не лечат больных, а также не допускают сотрудников Красного Креста в пенитенциарные учреждения, сообщил член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш в Facebook.

"Тюремщики ОРДЛО пошли по беспределу. Из Донецка сообщают: с незаконно удерживаемых в местах заключения заложников требуют деньги "за проживание": уголь, дрова, еду", - написал Гармаш.

По его словам, боевики требуют от родственников заключенных, чтобы они перечисляли деньги на банковские карты для их содержания. Тем, кто отказывается, создают невыносимые условия пребывания в тюрьме, например, переводят на трехразовое питание. "В смысле, кормят три раза в неделю", - уточнил Гармаш.

Он также отметил, что в тюрьмах ОРДЛО не лечат больных коронавирусом. "Точнее "лечат" стрептоцид. Заключенному 70 лет - двустороннее воспаление легких - никакого реального лечения. Это просто медленное умышленное убийство", - подчеркнул Гармаш.

Представитель украинской ТКГ отметил, что несколько недель назад в тюрьмах ОРДЛО боевики ввели так называемый "карантин". По сути, уточнил Гармаш, отменены все свидания, запрещена передача продуктов, лекарств, масок и воды.

"Доступа Международного Красного Креста по-прежнему нет, хотя Россия брала на себя такое обязательство в Париже на Н-4 два года назад", - добавил он.

Теги: #гармаш #украина #ордло #тюрьмы
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