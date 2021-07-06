Официальные консультации политической рабочей группы ТКГ 6 июля вновь не состоялись – Гармаш

Консультации в политической рабочей группе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу, запланированные на 6 июля, вновь не состоялись по причине присутствия приглашенной Россией так называемой представительницы временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины Майи Пироговой.

"В официальных заседаниях, украинская сторона может быть представлена только в полном составе, с представителями ОРДЛО от Украины … В Донецке все-таки решили сорвать начавшийся диалог и "втащили" в студию Майю Пирогову, осужденную украинским судом за террористическую деятельность. Мы, как и предупреждали, в таком случае были вынуждены выйти из виртуальной "комнаты переговоров". Впоследствии вышли и все остальные", - написал представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш на своей странице в фейсбук.

Он также отметил, что "на несостоявшемся заседании политической рабочей группы впервые присутствовала новый назначенный модератор ОБСЕ Сильвия Берманн".

"В личном общении она очень приятная женщина. Но на общей неформальной сессии новый модератор заявила о сохранении старых "практик" … А именно: "не интересоваться статусом участников рабочей группы" … В Комплексе мер прямо записано, что рабочие группы "отражают состав ТКГ", а на сегодняшний день "люди из Донецка и Луганска" официально не представляют никого из членов ТКГ", - добавил он.

"По сути, это означает, что в процессе так и не появится второй стороны конфликта: Россия будет заявлять, что она посредник, а ее лица из Луганска и Донецка будут продолжать самопровозглашать себя "сторонами конфликта", не имея при этом никакой субъектности", - резюмировал он.

По словам Гармаша, "в такой ситуации конструктивный диалог невозможен".