События

16:00 06.07.2021

Официальные консультации политической рабочей группы ТКГ 6 июля вновь не состоялись – Гармаш

2 мин читать
Официальные консультации политической рабочей группы ТКГ 6 июля вновь не состоялись – Гармаш

Консультации в политической рабочей группе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу, запланированные на 6 июля, вновь не состоялись по причине присутствия приглашенной Россией так называемой представительницы временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины Майи Пироговой.

"В официальных заседаниях, украинская сторона может быть представлена только в полном составе, с представителями ОРДЛО от Украины … В Донецке все-таки решили сорвать начавшийся диалог и "втащили" в студию Майю Пирогову, осужденную украинским судом за террористическую деятельность. Мы, как и предупреждали, в таком случае были вынуждены выйти из виртуальной "комнаты переговоров". Впоследствии вышли и все остальные", - написал представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш на своей странице в фейсбук.

Он также отметил, что "на несостоявшемся заседании политической рабочей группы впервые присутствовала новый назначенный модератор ОБСЕ Сильвия Берманн".

"В личном общении она очень приятная женщина. Но на общей неформальной сессии новый модератор заявила о сохранении старых "практик" … А именно: "не интересоваться статусом участников рабочей группы" … В Комплексе мер прямо записано, что рабочие группы "отражают состав ТКГ", а на сегодняшний день "люди из Донецка и Луганска" официально не представляют никого из членов ТКГ", - добавил он.

"По сути, это означает, что в процессе так и не появится второй стороны конфликта: Россия будет заявлять, что она посредник, а ее лица из Луганска и Донецка будут продолжать самопровозглашать себя "сторонами конфликта", не имея при этом никакой субъектности", - резюмировал он.

По словам Гармаша, "в такой ситуации конструктивный диалог невозможен".

 

Теги: #ткг #гармаш
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:56 05.07.2021
Украина поднимет тему гибели на Донбассе бойца ВСУ и ранения еще троих военных в ходе консультаций в рамках Нормандского формата и на заседании ТКГ – украинская делегация

Украина поднимет тему гибели на Донбассе бойца ВСУ и ранения еще троих военных в ходе консультаций в рамках Нормандского формата и на заседании ТКГ – украинская делегация

14:18 30.06.2021
В ОП пока не рассматривают замену Кравчука в ТКГ после операции на сердце

В ОП пока не рассматривают замену Кравчука в ТКГ после операции на сердце

17:14 24.06.2021
Двух координаторов СММ ОБСЕ в ТКГ планово заменят, однако на переговорном процессе это не отразится – Арестович

Двух координаторов СММ ОБСЕ в ТКГ планово заменят, однако на переговорном процессе это не отразится – Арестович

20:24 09.06.2021
Арестович: не думаю, что есть перспективы освобождения 4-х тяжелобольных украинцев из ОРДЛО

Арестович: не думаю, что есть перспективы освобождения 4-х тяжелобольных украинцев из ОРДЛО

19:45 09.06.2021
Кравчук в ТКГ призвал освободить из ОРДЛО четверых тяжелобольных украинцев и обеспечить открытие КПВВ

Кравчук в ТКГ призвал освободить из ОРДЛО четверых тяжелобольных украинцев и обеспечить открытие КПВВ

09:36 07.06.2021
ТКГ 9 июня обсудит контроль над нарушением тишины на Донбассе и открытие КПВВ

ТКГ 9 июня обсудит контроль над нарушением тишины на Донбассе и открытие КПВВ

13:10 04.06.2021
У Киева есть разные предложения по переносу переговоров ТКГ из Минска - Кулеба

У Киева есть разные предложения по переносу переговоров ТКГ из Минска - Кулеба

20:05 02.06.2021
Минск больше не может считаться нейтральной площадкой для ТКГ – Подоляк

Минск больше не может считаться нейтральной площадкой для ТКГ – Подоляк

22:59 28.05.2021
Продолжение переговоров ТКГ в очном формате в Минске не имеет ни технических, ни логистических, ни политических условий - Кулеба

Продолжение переговоров ТКГ в очном формате в Минске не имеет ни технических, ни логистических, ни политических условий - Кулеба

11:06 27.05.2021
Россия во время встречи политических советников Нормандской четверки пыталась исключить себя из сторон конфликта на Донбассе

Россия во время встречи политических советников Нормандской четверки пыталась исключить себя из сторон конфликта на Донбассе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Злоумышленники сообщили о минировании Киевсовета, требуют полбиткоина – замглавы КГГА

В береговом компоненте учений "Си Бриз - 2021" началась активная фаза

На Каннском фестивале состоится премьера фильма украинского режиссера Сергея Лозницы о Бабьем Яре

СНБО не включит в реестр олигархов ни одной фамилии при условии добровольного отказа от своих активов – Данилов

Джапарова: нам удалось сформировать ядро международной коалиции за освобождение Крыма, количественный состав которой постоянно растет

ПОСЛЕДНЕЕ

Скончался глава Госводагентства Украины Шлихта

Злоумышленники сообщили о минировании Киевсовета, требуют полбиткоина – замглавы КГГА

Кулеба призвал РФ освободить журналиста Есипенко

В береговом компоненте учений "Си Бриз - 2021" началась активная фаза

"Укрзализныця" и Нацполиция подозревают хищение около 140 тонн дизтоплива на 4 млн грн в локомотивных депо

Лукашенко пригрозил Западу ограничить транзит транспорта через Беларусь в случае новых санкций

На курортах Украины устанавливается жаркая сухая погода

Все 28 человек, находившихся на борту разбившегося на Камчатке самолета, погибли

На Каннском фестивале состоится премьера фильма украинского режиссера Сергея Лозницы о Бабьем Яре

В Украине ожидается неустойчивая погода, местами грозы, град и шквальный ветер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА