Убийство третьего заключенного в ОРДО не подтверждено, мотивами являются криминальные разборки – Гармаш

Представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Сергей Гармаш отмечает, что в настоящее время подтверждено убийство двоих граждан Украины, отбывавших наказание в Кировской колонии в неподконтрольных правительству отдельных районах Донецкой области (ОРДО).

"Нет подтверждения смерти третьего пострадавшего, поэтому пока можно говорить лишь о двух погибших", - написал Гармаш на своей странице в Faceboook.

Кроме того, по его информации и данным компетентных органов, мотивом конфликта, повлекшего гибель людей, "являются криминальные разборки на почве "бизнеса", если это так можно назвать".

"Известно, что в этой колонии активно процветает телефонное и интернет-мошенничество… Такой вид бизнеса зэков рассматривается в ОРДЛО чуть ли не как естественный, хотя и неофициальный, вид привлечения денег в "республики". Это всячески стимулируется, даже организовывается "начальниками"… Именно поэтому донецкая оккупационная администрация не отдает, казалось бы, лишние для нее "рты", в Украину. Потому что не она их кормит, а они её. Луганск, кстати, заключенных Украине до 2019 года возвращал. А затем, видимо, донецкие коллеги поделились с луганчанами "полезным" опытом", - написал Гармаш.

Ранее сообщалось, что трое граждан Украины, отбывавших наказание в неподконтрольных правительством отдельных районах Донецкой области, были убиты при бездействии оккупационной администрации, о чем сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Украинская делегация вынесет этот вопрос на ближайшее заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ), которое должно состояться 25 августа.