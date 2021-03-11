Экс-генпрокурор Рябошапка пытается прикрыть собственные ошибки делом Писарука-Бахматюка - "Укрлендфарминг"

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка пытается прикрыть собственные процессуальные ошибки заявлениями в отношении бывшего первого заместителя главы Национального банка Украины (НБУ) Александра Писарука и бывшего владельца VAB банка Олега Бахматюка, говорится в комментарии на сайте принадлежащей Бахматюку группы "Укрлендфарминг".

По данным агрохолдинга, Рябошапка в интервью изданию "Бабель" заявил, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова не давала НАБУ возможности довести производство в отношении Бахматюка до приговора.

В то же время в "Укрлендфарминге" утверждают, что данное дело не может быть доведено до обвинительного приговора из-за абсурдности обвинений и его заказного характера, поскольку заместитель Рябошапки на то время Виталий Каско возобновил расследованное несколькими правоохранительными органами и закрытое по решению судов дело с нарушением требований УПК и процессуальных сроков.

"Более того, незаконно возобновленное правой рукой Рябошапки господином Касько дело, которое ни Рябошапка, ни сам Касько даже не читали, также разваливается: Александра Писарука за 1,5 года так называемого "следствия" работники НАБУ допросили аж один раз и, не получив никаких подтверждений подозрениям в этом сфабрикованном деле, потеряли всякий интерес к расследованию", - говорится в комментарии агрохолдинга.

Кроме того, отмечается, что в заявлении Рябошапка не упоминает, что данное дело было возбуждено, в первую очередь, против бывшего первого замглавы НБУ Писарука. По мнению агрохолдинга, "для рассчитывающегона помощь Запада в возвращении на должность генпрокурора Рябошапки обвинения в адрес имеющего репутацию в западных деловых и правительственных кругах Писарука является неудобным моментом, который экс-генпрокурор всячески пытается обойти".

"Укрлендфарминг" уточняет, что дело Писарука-Бахматюка было открыто из-за обвинений в якобы нецелевом использовании средств рефинансирования, предоставленных Нацбанком VAB Банку в период банковского кризиса 2014 года. Согласно выводам официальных экспертиз, проверкам Фонда гарантирования вкладов физлиц и заявлениям НБУ, все средства рефинансирования получили вкладчики банка, то есть они были направлены по назначению.

Кроме критики процессуальных действий своих преемников в деле Писарука-Бахматюка, "Укрлендфарминг" надеется в следующих интервью Рябошапки услышать объяснение его действий, находящихся вне рамок правового поля с нарушением подследственности и процессуальных сроков.

"Господин Рябошапка и не вспоминает фамилию Писарука в этом деле. Зато вспоминает фамилию Бахматюка и вот почему: когда нечем похвастаться по результатам своей работы в должности генпрокурора, господин Рябошапка пытается прикрыть подобными заявлениями собственные процессуальные ошибки. Зато Руслан Рябошапка на пару с директором НАБУ Артемом Сытником может похвастаться уничтожением 13 тыс. рабочих мест в "Укрлендфарминге", акционером которой является Олег Бахматюк", - говорится в комментарии агрохолдинга.

При этом агрохолдинг сообщил об остановленном производстве на 37 его предприятиях в результате давления директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), непоступлении в госбюджет 1,5 млрд грн налогов, закрытии уникальных племенных производств, птицефабрик, а также о падении ВВП из-за сокращения производства и роста цен на продукты питания.

По мнению "Укрлендфарминга", данные действия привели также к репутационным потерям Украины перед потенциальными международными инвесторами.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева 21 января 2021 года обязал генпрокурора Венедиктову рассмотреть ходатайство адвоката владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Бахматюка по изменению подследственности дела о стабилизационном кредите VAB Банка на 1,2 млрд грн, инициированного НАБУ.

Ранее, в ноябре 2019 года, МВД Украины по заявлению НАБУ объявило в розыск Бахматюка и его сестру, гендиректора "Авангарда" Наталию Василюк по делу о выдаче Нацбанком стабкредита VAB Банку. Ранее детективы НАБУ уведомили о подозрении по указанному делу экс-первого замглавы НБУ Писарука, члена Совета НБУ Николая Каленского и главу департамента банковского надзора НБУ Аллу Шульгу, а также еще четырех лиц, связанных с банком и компаниями ULF. В настоящее время эти лица отпущены под залог.

Бахматюк и Писарук, в свою очередь, отвергли все обвинения и считают это дело сфабрикованным. По мнению Бахматюка, оно направлено на то, чтобы сорвать договоренности с кредиторами, и связано с конфликтом интересов Сытника. Бизнесмен обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию.

Группа международных кредиторов группы "Укрлендфарминг" в письме от 15 ноября 2019 года предложила правительству Украины обсудить возможность негативных последствий для совокупных долговых требований к агрохолдингам в связи с новым развитием правовой ситуации вокруг Бахматюка и "Укрлендфарминга". В нем уточнялось, что общая сумма тела долговых обязательств группы составляла примерно $1,65 млрд и состояла из около $1,25 млрд долговых обязательств перед международными кредиторами и около $400 млн – перед украинскими банками (включая государственные Укрэксимбанк, Ощадбанк).

"Укрлэндфарминг" является одним из крупнейших агрохолдингов в Евразии. Занимается выращиванием зерновых, выращиванием крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян. Входящий в него "Авангард" является крупнейшим в Украине производителем яиц и яичных продуктов.

В начале ноября 2020 года Бахматюк сообщил, что в состав агрохолдинга входили 24 элеватора общей мощностью хранения 3 млн тонн, семенные заводы, до 23 птицефабрик, восемь комбикормовых производств. Группа компаний имела более 40 ферм молочного и мясного направления, поголовье КРС составляло 40 тыс. голов, а земельный банк – 470 тыс. га, что на 170 тыс. га меньше, чем до 2014 года.