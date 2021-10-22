"Укрлендфарминг" заявляет об игнорировании нардепом Юрчишиным позиции компании по иску "Нибулона" к ее "дочке"

Народный депутат Ярослав Юрчишин (парламентская фракция "Голос"), 20 октября инициировавший рассмотрение комитетом Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики дела о долге ЧАО "Компания "Райз" (Киев, входит в состав агрохолдинга "Укрлэндфарминг") перед трейдерской компанией Nibulon S. A. (Швейцария, входит в состав агрохолдинга "Нибулон") не учел правовую позицию ответчика, которую они готовы предоставить по запросу нардепа.

Соответствующий комментарий в ответ на инициированное нардепом продолжение ведущегося с 2010 года судебного разбирательства размещено на сайте "Укрлэндфарминга" его пресс-службой в четверг вечером.

"Народный депутат Юрчишин не обращался за комментариями и разъяснениями относительно этих заявлений к нашей компании. Мы удивлены, что народный депутат, который позиционирует себя как борец с коррупцией и нарушениями права в стране, транслирует заявления одной стороны, и полностью игнорирует правовую позицию другой стороны. Мы удивлены, что господин Юрчишин без суда и следствия уже определил, кто виноват в ситуации, с обстоятельствами которой не ознакомлен", - говорится в заявлении пресс-службы.

Компания также отмечает, что Юрчишин на своей странице в Facebook заявил о нарушении прав иностранного инвестора, хотя речь идет о гражданине Украины, отце бывшего народного депутата (основатель и руководитель "Нибулона" Алексей Вадатурский и его сын – экс-нардеп Андрей Вадатурский – ИФ).

"Мы готовы предоставить господину Юрчишину всю необходимую информацию и ознакомить с правовыми позициями, ведь подобные заявления уважаемого г-на народного депутата носят признаки предвзятости и заангажированости и никак не способствуют установлению справедливости и утверждению верховенства права в Украине. Мы аргументировано поможем установить истину по этим заявлениям, если у господина Юрчишина возникнет желание ее найти", - подытожила пресс-служба "Укрлендфарминга" в сообщении.

Как сообщалось, Юрчишин 20 октября инициировал рассмотрение на следующих заседаниях профильного комитета дела о долге ЧАО "Компания "Райз" перед трейдерской компанией Nibulon S. A. (Швейцария), которая в судебном порядке пытается вернуть свыше $17 млн долга за непоставку ей кукурузы в 2010 году.

"C 2014 года компания "Нибулон" не может добиться возмещения более $17 млн, что было признано национальным судом Украины. Должник в этой истории - ЧАО "Компания "Райз", которая принимала участие в эмиссии евробондов иностранной компании в общем размере более $540 млн", - написал нардеп в Facebook.

По его данным, факты незаконного завладения средствами государства и иностранных кредиторов, а также противоправное бездействие со стороны соответствующих национальных органов правопорядка могут быть связаны с нарушением антикоррупционного законодательства и должны быть надлежащим образом расследованы антикоррупционными органами.

Члены профильного комитета единодушно поддержали инициативу Юрчишина, следовательно, данный судебный спор будет обязательно рассмотрен на одном из следующих его заседаний.

Окружной суд Цюриха в марте 2016 года наложил арест на имущественные права ЧАО "Компания "Райз" в общем размере 121 млн швейцарских франков в связи с неисполнением им решения апелляционной коллегии арбитражного суда Международной ассоциации торговли зерном и кормами (GAFTA).

GAFTA 10 марта 2016 года сообщила об отказе "Райза" выполнить решение арбитража по спору подконтрольной "Нибулону" трейдерской компанией Nibulon S.A. (Швейцария) о непоставке 158 тыс. тонн кукурузы в 2010 году, сумма которого с учетом штрафных санкций составляет около $21,5 млн. В то же время холдинг "Укрлэндфарминг", который приобрел "Райз" в 2011 году, отрицает наличие такого долга и заявляет о намерении продолжить отстаивать свои права во всех возможных инстанциях.

ООО "СП "Нибулон" создано в 1991 году. Имеет 27 перегрузочных терминалов и комплексов по приему, мощности хранения 2,25 млн тонн и флот из 82 ед. (из них 23 буксира), а также Николаевский судостроительный завод. "Нибулон" обрабатывает 82 тыс. га земли в 12 областях Украины и экспортирует сельхозпродукцию более чем в 70 стран мира.

Флот компании "Нибулон" в период навигации 2020 года перевез рекордные 4,14 млн тонн грузов, превысив на 8,9% показатель 2019 года (3,8 млн тонн).

"Укрлэндфарминг" является одним из крупнейших агрохолдингов в Евразии, его владелец – украинский бизнесмен Олег Бахматюк. Группа компаний занимается выращиванием зерновых, разведением крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян. Входящий в него "Авангард" является крупнейшим в Украине производителем яиц и яичных продуктов.