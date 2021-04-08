"Укрлендфарминг" заручился поддержкой 151 депутата в запросе к генпрокурору о преследовании владельца агрохолдинга Бахматюка

Депутатское обращение генеральному прокурору Ирине Венедиктовой направили 151 народный депутат, поддержав запрос коллектива группы компаний "Укрлендфарминг" в связи с длящимся пять лет уголовным преследованием руководителя и основателя группы Олега Бахматюка со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины.

"У нас вызывает серьезную обеспокоенность пятилетнее преследование НАБУ этого предприятия без единого доказанного в суде нарушения со стороны компании и ее учредителя", – указано в переданной агентству "Интерфакс-Украина" копии документа, подписи под которым поставили как представители оппозиционных фракций, так и "Слуги народа".

В нем перечислены два дела: против "дочки" Укрлендфарминга" агрохолдинга "Авангард" по подозрению в якобы незаконном возмещении НДС при строительстве птицефабрик "Авис" и "Чернобаевская" и о рефинансировании Нацбанком принадлежавшего Бахматюку VAB-банка.

В документе указывается, что первое дело было закрыто Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП), затем снова возобновлено генпрокурором Русланом Рябошапкой, и снова закрыто в связи с отсутствием состава преступления, а второе дело пять раз закрывалось различными следственными органами и по решению судей по той же причине.

В связи с тем, что все это время "Укрлендфарминг" и бюджет несут финансовые и репутационные потери, депутаты просят генпрокурора взять под личный контроль соблюдение законности в указанных делах и выполнение решения Печерского суда от 21 января этого года рассмотреть ходатайство адвоката Бахматюка забрать дело VAB-банка у НАБУ.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года МВД Украины по заявлению НАБУ объявило в розыск Бахматюка и его сестру, гендиректора "Авангарда" Наталию Василюк по делу о выдаче Нацбанком стабкредита VAB Банку. Ранее детективы НАБУ уведомили о подозрении по указанному делу экс-первого замглавы НБУ, главу правления Райффайзен банк Аваль Александра Писарука, члена Совета НБУ Николая Каленского и главу департамента банковского надзора НБУ Аллу Шульгу, а также еще четырех лиц, связанных с банком и "Укрлендфармингом". В настоящее время эти лица отпущены под залог.

Бахматюк и Писарук, в свою очередь, отвергли все обвинения и считают это дело сфабрикованным. По мнению Бахматюка, оно направлено на то, чтобы сорвать договоренности с кредиторами, и связано с конфликтом интересов директора НАБУ Артема Сытника. Бизнесмен обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в ситуацию.

"Укрлэндфарминг" является одним из крупнейших агрохолдингов в Евразии. Занимается выращиванием зерновых, выращиванием крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян. Входящий в него "Авангард" является крупнейшим в Украине производителем яиц и яичных продуктов.

По словам Бахматюка, за последние 1,5 года "Авангард" сократил производство яиц вдвое – до 170 млн яиц в месяц, а их экспорт – в 8 раз, до 20 млн в месяц, поголовье в животноводстве упало в 3,3 раза – до 15,7 тыс., численность работников – с 30 тыс. до 17,3-17,5 тыс. Он сообщил, что "Укрлендфарминг" пытается удерживать земельный банк в аренде около 470-475 тыс. га после его уменьшения на 170 тыс. га и элеваторную сеть.