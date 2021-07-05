Экономика

15:40 05.07.2021

НАБУ подтвердило отсутствие сговора и ущерба государству в деле VAB Банка – "Укрлендфарминг"

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НАБУ подтвердило отсутствие сговора и ущерба государству в деле VAB Банка – "Укрлендфарминг"

Подача Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) дела VAB Банка в суд по итогам расследования с обвинением по ст.364 злоупотребление властью или служебным положением подтверждает необоснованность обвинений в сговоре и нанесении ущерба государству, подчеркнул глава агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк, который является подозреваемым по этому делу.

"Мы хотим поздравить НАБУ с завершением досудебного следствия, не установившего факта преступного сговора между (экс-первым замглавы НБУ, главой правления Райффайзенбанк Украина) Александром Писаруком и Олег Бахматюком, по которому дело, собственно, и была открыто. И не доказаны никакие убытки государству", – сообщается в ответе "Укрленфарминга" на запрос агентства "Интерфакс-Украина" в понедельник.

В холдинге напомнили, что в целом дело расследовалось шесть лет, и ранее уже было закрыто решением судов за отсутствием состава преступления, однако затем вновь восстановлено экс-генпрокурором Русланом Рябошапкой.

"Укрлендфарминг", считающий это дело преследованием холдинга и его владельца, вновь подчеркнул, что за полтора года было уволено 13 тыс. человек, закрыто 37 предприятий, а из-за сокращения производства цены на яйца в Украине стремительно возросли.

"Мы надеемся на честный и беспристрастный суд, который установит истину и поставит точку в этой истории…", – отмечено в заявлении.

"Укрлендфарминг" добавил, что продолжает выступать за конструктивное решение вопроса с возвратом задолженности банка.

Ранее в понедельник НАБУ и САП сообщило о завершении 2 июля досудебного расследования с подозрением 14 человек в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины VAB Банку. Правоохранители утверждают, что банк не предоставил регулятору всех необходимых документов, а стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанка, была завышена почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке.

В ноябре 2019 года прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении 10 бывшим и действующим служащим НБУ, оценщика, VAB Банка и связанным с последним компаний. В частности, НАБУ подозревал владельца "Укрлендфарминга" и экс-бенефициарного собственника VAB Банка Бахматюка якобы в сговоре для выведения 1,2 млрд грн рефинансирования из коммерческого банка с Писаруком, который также категорически отвергает подобные обвинения.

Тогда же МВД по заявлению НАБУ объявило в розыск Бахматюка и его сестру, гендиректора "Авангарда" Наталию Василюк. Писарук и другие подозреваемые находятся на свободе под залог.

Теги: #набу #укрлендфарминг
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