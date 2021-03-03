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12:35 03.03.2021

NASA и Boeing решили отложить до мая испытательный полет корабля Starliner к МКС

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NASA и Boeing решили отложить до мая испытательный полет корабля Starliner к МКС

 Второй испытательный полет корабля Starliner компании Boeing в беспилотном режиме к Международной космической станции (МКС), планировавшийся 2 апреля, состоится не ранее мая, сообщило NASA.

Он будет осуществлен уже после планируемого прибытия на МКС в начале апреля российского корабля "Союз МС-18" и в конце апреля корабля Crew Dragon 2 компании SpaceX, отметили в агентстве.

"Нам придется перенести дату со 2 апреля, и мы продолжаем рассматривать различные варианты", - сказал менеджер программы коммерческих пилотируемых полетов NASA Стив Стич.

"Корабль готовится. У нас была небольшая проблема при подключении некоторых компонентов авионики. Команда Boeing и NASA очень хорошо поработала, чтобы переустановить и проверить эти компоненты, и это было завершено в минувшие выходные. Но мы потеряли время из-за непогоды в Хьюстоне", - отметил он.

По его словам, снежный шторм в Техасе, из-за которого без электричества и воды остались миллионы техасцев, повлиял на работу предприятия Boeing в Хьюстоне, где тестировалось программное обеспечение.

В начале февраля NASA сообщило, что первый полет новейшего американского космического корабля Starliner компании Boeing с астронавтами на борту к МКС планируется осуществить не ранее сентября. До этого должен быть совершен второй испытательный полет корабля Starliner в беспилотном режиме, который первоначально намечался на 25 марта, а затем был передвинут на 2 апреля.

Первый тестовый полет корабля был проведен 20 декабря 2019 года. В ходе него кораблю не удалось состыковаться с МКС.

Starliner, созданный для будущих полетов американских астронавтов на орбиту, был запущен к МКС ракетой-носителем Atlas V, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Ракета успешно вывела тестовый непилотируемый корабль на суборбитальную траекторию. Однако после этого на корабле возникла проблема, связанная со сбоем в системе расчета времени работы двигателей, в результате которой он вышел на нештатную, более низкую орбиту для сближения с МКС. Корабль перерасходовал топливо, и стыковка с МКС стала невозможной.

Он совершил успешную мягкую посадку на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Это была первая наземная посадка американской спускаемой капсулы. Все предыдущие американские аппараты приводнялись в океане.

В рамках контракта с NASA корпорация Boeing получила более $5 млрд на разработку, создание и осуществление миссий корабля Starliner по доставке астронавтов на МКС и возвращению их на Землю. Он предназначен для экипажа в составе до семи человек.

Другая американская компания - SpaceX - по схожему контракту с NASA получила $3,1 млрд для разработки своего космического корабля Crew Dragon, который в ноябре прошлого года уже совершил пилотируемый полет на МКС, доставив на станцию четырех астронавтов.

Теги: #nasa #boeing
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