В Верховный суд поступил второй иск по обжалованию указа президента об отстранении Тупицкого от должности судьи КС Украины

В Кассационный административный суда в составе Верховного суда поступил иск, в котором истец оспаривает указ президента Украины Владимира Зеленского от 29 декабря №607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины".

Как сообщает пресс-служба Верховного суда в Facebook, иск поступил 26 февраля, ему присвоен регистрационный номер дела - №9901/43/21.

"Вопрос об открытии производства по делу будет решен судьей-докладчиком в течение пяти дней со дня поступления в административный суд искового заявления", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС признал неконституционным ряд положений закона "О предотвращении коррупции" иуголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Это решение вызвало критику со стороны международных партнеров и кредиторов Украины.

Верховная Рада в ответ создала рабочую группу по выходу из конституционного кризиса, подготовила и поддержала законопроекты №4470, возобновляющий полноценную работу НАПК, и №4471, уточняющий полномочий НАПК в отношении судей, судей КС, направленных на обеспечение соблюдения гарантий их независимости во время административного производства.

Глава КС Тупицкий был вызван повесткой на 28 декабря в Офис генпрокурора для допроса в уголовном производстве №12013110060002990 о преступной организации бывшего главы Хозсуда Виктора Татькова и его заместителя Емельянова, зарегистрированное в 2013 году, следствие в котором сейчас ведет Управление ГБР по делам Майдана

29 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. В КС в ответ заявили, что такое решение принимается на специальном пленарном заседании КС, Зеленский своим указом вышел за пределы своих конституционных полномочий, а положения УПК Украины, на которую ссылается указ президента, не распространяются на судей КС.

Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило Тупицкого о подозрении в заведомо неправдивых показаниях и подкупе свидетеля.

1 февраля в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск, в котором истец оспаривает указ президента Украины от 29 декабря 2020 года №607/2020 "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины" с момента его принятия. Как сообщает пресс-служба Верховного суда, регистрационный номер дела - № 9901/20/21.

3 февраля Верховный суд отказал в открытии производства по делу №9901/20/21, мотивируя тем, что иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства. Решение истец обжаловал в апелляционном порядке.