События

15:23 25.02.2021

Офис генпрокурора сообщил о подозрении экс-главе Минтранса Рудьковскому как организатору похищения главы "Нафтогазвыдобування"

2 мин читать
Офис генпрокурора сообщил о подозрении экс-главе Минтранса Рудьковскому как организатору похищения главы "Нафтогазвыдобування"

Украинские правоохранители раскрыли похищение бывшего руководителя частной газодобывающей компании "Нафтогазвыдобування", народного депутата (фракция "Слуга народа") Олега Семинского, которое произошло еще в 2012 году, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины в четверг.

"Досудебное следствие установило, что заказал преступление бывший бизнес-партнер потерпевшего. Заказчик был народным депутатом Украины нескольких созывов и возглавлял Министерство транспорта и связи. Задокументировано, что к совершению преступления он привлек группу исполнителей, в том числе представителей "криминального мира", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что пострадавшего похитили и незаконно лишили свободы на более чем 3 года, его систематически пытали и требовали выплатить заказчику преступления несуществующий долг в размере 200 млн долларов США.

"В рамках производства сообщено о подозрении 5 лицам, причастным к указанным преступлениям по ст.127 (истязание), 146 (похищение человека) и 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины", - отмечают правоохранители.

Они добавляют, что сейчас продолжаются обыски по месту жительства и офисов фигурантов преступления.

Как сообщил экс-нардеп, член Набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, заказчиком похищения Семинского называют Николая Рудьковского, народного депутата IV, V, VII созывов, экс-министра транспорта и связи (2006—2007).

"Организатором похищения признан Николай Рудьковский, бывший министр транспорта и депутат от Соцпартии. Среди получивших подозрение Деркач (помощник Рудьковского), а также авторитеты Молдован, Салават, Мельник (по кличке Длинный). Также наложен арест на 25 процентов акций компании "Нафтогазвыдобування", которые принадлежат Рудьковскому", - сообщает Лещенко.

Олега Семинского похитили в феврале 2012 года. Злоумышленники устроили подставное ДТП, после чего схватили Семинского и в течение 3 лет удерживали его.

После похищения руководителя "Нафтогазвыдобування", между его бизнес-партнерами начался конфликт из-за распределения акций компании.

В мае 2015 года похитители отпустили Семинского.

Как сообщалось, после своего освобождения Семинский заявил, что не имеет имущественных или иных претензий к компании "Нафтогазвыдобування".

 

Теги: #нафтогазвыдобування #рудьковский #семинский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:04 25.02.2021
Раскрыто похищение бывшего топ-менеджера "Нафтогазвыдобування", за которого требовали $200 млн выкупа

Раскрыто похищение бывшего топ-менеджера "Нафтогазвыдобування", за которого требовали $200 млн выкупа

19:07 11.12.2019
ЕБРР выделит Молдове $50 млн на альтернативную закупку газа у "Нафтогаза"

ЕБРР выделит Молдове $50 млн на альтернативную закупку газа у "Нафтогаза"

13:58 09.12.2019
Мосгорсуд приговорил к 2 годам колонии бывшего украинского депутата по делу о нападении на посольство РФ в Киеве

Мосгорсуд приговорил к 2 годам колонии бывшего украинского депутата по делу о нападении на посольство РФ в Киеве

17:19 01.11.2019
Дело обвиняемого в нападении на посольство РФ Николая Рудьковского рассмотрит суд в Москве

Дело обвиняемого в нападении на посольство РФ Николая Рудьковского рассмотрит суд в Москве

10:35 23.10.2019
В Москве завершили расследование дела арестованного Рудьковского, обвиняемого в нападении на посольство РФ

В Москве завершили расследование дела арестованного Рудьковского, обвиняемого в нападении на посольство РФ

13:40 01.10.2018
МИД Украины проверяет информацию о задержании Рудьковского в Москве

МИД Украины проверяет информацию о задержании Рудьковского в Москве

12:30 01.10.2018
Экс-министр транспорта и связи Рудьковский задержан в Москве

Экс-министр транспорта и связи Рудьковский задержан в Москве

14:46 24.03.2017
"Нафтогазвыдобування" в 2016г получило чистую прибыль 5,4 млрд грн

"Нафтогазвыдобування" в 2016г получило чистую прибыль 5,4 млрд грн

13:22 16.02.2017
"Нафтогазвыдобування" в 2016г увеличило налоговые отчисления на 67%

"Нафтогазвыдобування" в 2016г увеличило налоговые отчисления на 67%

16:48 17.01.2017
"Нафтогазвыдобування" начало бурение новой скважины на Семиренковском газоконденсатном месторождении

"Нафтогазвыдобування" начало бурение новой скважины на Семиренковском газоконденсатном месторождении

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полиция отозвала письмо с решением суда, обязывающим провайдеров заблокировать доступ к сайту российского РБК и еще 425 сайтам

Раскрыто похищение бывшего топ-менеджера "Нафтогазвыдобування", за которого требовали $200 млн выкупа

Бывший первый замглавы правления ПриватБанка Яценко вышел под залог – ВАКС

Зеленский заявил о создании Конгресса местных и региональных властей при президенте

Зеленский призвал нардепов принять изменения в Конституцию по децентрализации: префекты должны стать залогом унитарного устройства

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция отозвала письмо с решением суда, обязывающим провайдеров заблокировать доступ к сайту российского РБК и еще 425 сайтам

Резников: процесс переговоров на Минской площадке с июля практически заблокирован

Шмыгаль призывает глав обл- и Киевской горадминистраций усилить меры по контролю за соблюдением санитарных норм

Украина направила в Офис прокурора МУС очередное сообщение о нарушениях прав человека в Крыму

Почти 83% украинцев позитивно относятся к евроинтеграции Украины – исследование

Протестующие в Ереване перекрывают баррикадами центральный проспект города

Украина заинтересована в увеличении присутствия сил стран-членов НАТО в Черном море – Зеленский в разговоре со Столтенбергом

В СБУ изучат обнародованные в интернет-издании записи разговора якобы Медведчука и Суркова

"УЗ" пока продолжит выполнять рейсы в Ивано-Франковскую область, чтобы вывезти пассажиров

Бывший первый замглавы правления ПриватБанка Яценко вышел под залог – ВАКС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА