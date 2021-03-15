События

20:13 15.03.2021

Возможный разговор нардепа Семинского с Рудьковским о его готовности заплатить $7 млн за получение мандата был давно и не имеет отношения к "Слуге народа" - Корниенко

1 мин читать
Возможный разговор нардепа Семинского с Рудьковским о его готовности заплатить $7 млн за получение мандата был давно и не имеет отношения к "Слуге народа" - Корниенко

Возможный разговор народного депутата Олега Семинского (фракция "Слуга народа") с экс-министром транспорта Николаем Рудьковским о его готовности заплатить $7 млн, чтобы попасть в избирательный список любой партии, был давно и не имеет отношения к партии "Слуга народа", заявляет первый заместитель главы одноименной фракции Александр Корниенко.

"Как я понял, эти разговоры были достаточно давно, они относятся к тем этапам, когда о партии "Слуга народа" точно речь не шла, а может шла, но не в таком плане, что она будет баллотироваться в Верховную Раду",- сказал Корниенко на брифинге в понедельник вечером.

По словам Корниенко, в разговоре Семинского и Рудьковского речь якобы шла о партийном списке, а Семинский баллотировался как мажоритарщик на 205-м округе.

Корниенко считает, что говорить о каких-то подозрениях в адрес "Слуги народа" в данном случае не стоит.

Ранее в СМИ была обнародована аудиозапись якобы разговора действующего депутата от "Слуги народа" Олега Семинского с экс-нардепом и бывшим министром транспорта Украины Николаем Рудьковским. Согласно аудиозаписи, действующий депутат от партии "Слуга народа" готов был потратить до 7 миллионов долларов на получение мандата.

Теги: #рудьковский #слуга_народа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:34 15.03.2021
Дубинского исключили из "Слуги народа"

Дубинского исключили из "Слуги народа"

12:25 15.03.2021
"Слуга народа" инициирует создание ВСК после публикации разговора Медведчука и Суркова

"Слуга народа" инициирует создание ВСК после публикации разговора Медведчука и Суркова

16:06 14.03.2021
"Слуга народа" может в ближайшее время рассмотреть исключение Дубинского из партии – Корниенко

"Слуга народа" может в ближайшее время рассмотреть исключение Дубинского из партии – Корниенко

13:38 14.03.2021
Киевская облорганизация "Слуги народа" избрала нового руководителя вместо Дубинского, которого могут исключить из партии

Киевская облорганизация "Слуги народа" избрала нового руководителя вместо Дубинского, которого могут исключить из партии

16:43 13.03.2021
Разумков не вошел в состав политсовета партии "Слуга народа" из-за занятости на должности спикера Рады

Разумков не вошел в состав политсовета партии "Слуга народа" из-за занятости на должности спикера Рады

15:46 13.03.2021
Партия "Слуга народа" откроет в Киеве всеукраинскую приемную

Партия "Слуга народа" откроет в Киеве всеукраинскую приемную

15:33 13.03.2021
"Слуга народа" будет просить Зеленского пойти на второй президентский срок

"Слуга народа" будет просить Зеленского пойти на второй президентский срок

15:15 13.03.2021
Арахамия возглавил политсовет партии "Слуга народа"

Арахамия возглавил политсовет партии "Слуга народа"

14:25 13.03.2021
Съезд "Слуги народа" утвердил новую редакцию устава партии

Съезд "Слуги народа" утвердил новую редакцию устава партии

13:51 13.03.2021
Федоров, Стефанишина, Малюська, Ткаченко вошли в политсовет партии "Слуга народа"

Федоров, Стефанишина, Малюська, Ткаченко вошли в политсовет партии "Слуга народа"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СМИ опубликовали новые "пленки Суркова-Медведчука"

Официальные курсы Национального банка Украины на 16 марта

Российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток – штаб ООС

Венедиктова санкционировала 3 новых подозрения бывшим руководителям "Приватбанка"

Маркарова сообщила о планах создать Украинский дом в Вашингтоне

ПОСЛЕДНЕЕ

Почти 140 демонстрантов погибли в ходе протестных акций в Мьянме после военного переворота

Зеленский пригласил премьера Швеции на празднование 30-й годовщины независимости Украины

Премьер Эстонии заразилась COVID-19

Законопроекты о передаче земле в громады и электронных земельных аукционах важны для запуска в Украине оборота земель с 1 июля - министр агрополитики

Рада может рассмотреть вопрос о внеочередных выборах мэра Харькова на следующей пленарной неделе - Корниенко

Во вторник в Киеве ограничат движение транспорта

СМИ опубликовали новые "пленки Суркова-Медведчука"

"Минера" моста Метро в Киеве отправят на принудительное лечение

Испания вслед за другими странами ЕС приостанавливает применение вакцины AstraZeneca - СМИ

Европейский регулятор 18 марта обсудит ситуацию с вакциной AstraZeneca

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА