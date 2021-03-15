Возможный разговор нардепа Семинского с Рудьковским о его готовности заплатить $7 млн за получение мандата был давно и не имеет отношения к "Слуге народа" - Корниенко

Возможный разговор народного депутата Олега Семинского (фракция "Слуга народа") с экс-министром транспорта Николаем Рудьковским о его готовности заплатить $7 млн, чтобы попасть в избирательный список любой партии, был давно и не имеет отношения к партии "Слуга народа", заявляет первый заместитель главы одноименной фракции Александр Корниенко.

"Как я понял, эти разговоры были достаточно давно, они относятся к тем этапам, когда о партии "Слуга народа" точно речь не шла, а может шла, но не в таком плане, что она будет баллотироваться в Верховную Раду",- сказал Корниенко на брифинге в понедельник вечером.

По словам Корниенко, в разговоре Семинского и Рудьковского речь якобы шла о партийном списке, а Семинский баллотировался как мажоритарщик на 205-м округе.

Корниенко считает, что говорить о каких-то подозрениях в адрес "Слуги народа" в данном случае не стоит.

Ранее в СМИ была обнародована аудиозапись якобы разговора действующего депутата от "Слуги народа" Олега Семинского с экс-нардепом и бывшим министром транспорта Украины Николаем Рудьковским. Согласно аудиозаписи, действующий депутат от партии "Слуга народа" готов был потратить до 7 миллионов долларов на получение мандата.