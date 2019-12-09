Мосгорсуд приговорил к 2 годам колонии бывшего украинского депутата по делу о нападении на посольство РФ в Киеве

Мосгорсуд приговорил к двум годам лишения свободы бывшего депутата Верховной Рады Украины Николая Рудьковского, участвовавшего в нападении на посольство России в Киеве в 2014 году, передал корреспондент "Интерфакса".

"Назначить Рудьковскому наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в приговоре судьи Елены Поспеловой, оглашенном в понедельник.

Согласно приговору, Рудьковский признан виновным в нападении на учреждение, пользующееся международной защитой с целью осложнения международных отношений (ч. 2 ст. 360 УК РФ).

Процесс в отношении Рудьковского прошел в особом порядке - без исследования доказательств, поскольку он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Согласно фабуле уголовного дела, в июне 2014 года Рудьковский, будучи депутатом Верховной Рады Украины, вместе с неустановленными лицами из числа активистов националистической организации и футбольных фанатов принял участие в нападении на российское посольство в Киеве, используя палки, ломы, топоры и камни.

Рудьковский был задержан в Москве в сентябре 2018 года и с санкции суда заключен под стражу.