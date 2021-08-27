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15:40 27.08.2021

Офис генпрокурора просит суд арестовать Рудьковского в связи с нарушением условий при выезде за границу

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Офис генпрокурора просит суд арестовать Рудьковского в связи с нарушением условий при выезде за границу

Офис генерального прокурора инициирует вопрос изменения меры пресечения экс-министру транспорта и связи Николаю Рудьковскому, подозреваемому в организации похищения и пытках главы компании "Нафтогазвыдобування", в связи с нарушением подозреваемым условий выезда за границу.

"Прокурором Офиса генпрокурора подано в суд ходатайство об изменении меры пресечения с ночного домашнего ареста на содержание под стражей бывшему народному депутату, подозреваемому в похищении и пытках экс-руководителя частной газодобывающей компании", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Офисе генпрокурора.

При этом в Офисе генпрокурора пояснили, что такое решение принято в связи с нарушением подозреваемым условий разрешения прокурора на выезд за границу исключительно в г.Вена (Австрия) с целью получения квалифицированной медицинской помощи.

"Нарушение было установлено по результатам проверки сведений средств массовой информации о том, что он был замечен на территории Княжества Монако", - добавили в ведомстве.

Ранее Офис генпрокурора проверял информацию о пребывании Рудьковского в Монако и допускал возможность инициирования изменения меры пресечения "в случае подтверждения нарушения подозреваемым возложенных на него обязательств".

В ведомстве поясняли, что постановлением следственного судьи Печерского районного суда Киева от 5 июля 2021 года было удовлетворено ходатайство защитника подозреваемого об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей в связи с наличием у подозреваемого многочисленных хронических заболеваний, что подтверждается прилагаемой к ходатайству медицинской документацией.

Таким образом, как отметили в Офис генпрокурора, к Рудьковскому была применена мера пресечения в виде ночного домашнего ареста, а 30 июля подозреваемый обратился к процессуальному руководителю в уголовном производстве с ходатайством о предоставлении ему разрешения на выезд для обследования и лечения в г.Вена (Австрия) в период с 5 по 21 августа 2021 года. 2 августа такое разрешение было предоставлено.

Как сообщалось, 25 февраля Служба безопасности Украины сообщила, что правоохранители раскрыли похищение бывшего руководителя частной газодобывающей компании "Нафтогазвыдобування", народного депутата Семинского. В рамках производства уведомлены о подозрении пять лиц, причастных к указанным преступлениям по ст.127 (истязание), 146 (похищение человека) и 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Экс-министру транспорта и связи (2006-2007 гг.) Николаю Рудьковскому вручили подозрение как организатору похищения главы "Нафтогазвыдобування", народного депутата Семинского. Подозрение выдвинуто по ч.3 ст.27 ч.3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.3 ст.27 ч.2. ст.127 (пытки), ч.3 ст.27 ч.4 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Семинского похитили в феврале 2012 года. Злоумышленники устроили подставное ДТП, после чего схватили его и в течение трех лет удерживали. После похищения руководителя "Нафтогазвыдобування" между его бизнес-партнерами начался конфликт из-за распределения акций компании.

В мае 2015 года похитители отпустили Семинского.

Теги: #мера_пресечения #генпрокуратура #рудьковский
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