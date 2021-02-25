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15:04 25.02.2021

Раскрыто похищение бывшего топ-менеджера "Нафтогазвыдобування", за которого требовали $200 млн выкупа

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Раскрыто похищение бывшего топ-менеджера "Нафтогазвыдобування", за которого требовали $200 млн выкупа

Украинские правоохранители раскрыли похищение бывшего руководителя частной газодобывающей компании "Нафтогазвыдобування", народного депутата (фракция "Слуга народа") Олега Семинского, которое произошло еще в 2012 году, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины в четверг.

"Досудебное следствие установило, что заказал преступление бывший бизнес-партнер потерпевшего. Заказчик был народным депутатом Украины нескольких созывов и возглавлял Министерство транспорта и связи. Задокументировано, что к совершению преступления он привлек группу исполнителей, в том числе представителей "криминального мира", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что пострадавшего похитили и незаконно лишили свободы на более чем 3 года, его систематически пытали и требовали выплатить заказчику преступления несуществующий долг в размере 200 млн долларов США.

"В рамках производства сообщено о подозрении 5 лицам, причастным к указанным преступлениям по ст.127 (истязание), 146 (похищение человека) и 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины", - отмечают правоохранители.

Они добавляют, что сейчас продолжаются обыски по месту жительства и офисов фигурантов преступления.

Олега Семинского похитили в феврале 2012 года. Злоумышленники устроили подставное ДТП, после чего схватили Семинского и в течение 3 лет удерживали его.

После похищения руководителя "Нафтогазвыдобування", между его бизнес-партнерами начался конфликт из-за распределения акций компании.

В мае 2015 года похитители отпустили Семинского.

Как сообщалось, после своего освобождения Семинский заявил, что не имеет имущественных или иных претензий к компании "Нафтогазвыдобування".

Теги: #похищение #раскрытие #нафтогазвыдобування
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