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20:00 03.03.2021

Экс-главе Минтранса Рудьковскому в аэропорту вручили подозрение - источник

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Экс-главе Минтранса Рудьковскому в аэропорту вручили подозрение - источник

Экс-министру транспорта и связи (2006—2007) Николаю Рудьковскому вручили подозрение как организатору похищения главы "Нефтегаздобычи", народного депутата (фракция "Слуга народа") Олега Семинского в 2012 году, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

"В аэропорту ему вручили подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения", - сказал источник.

Как сообщалось, 25 февраля Служба безопасности Украины сообщила, что украинские правоохранители раскрыли похищение бывшего руководителя частной газодобывающей компании "Нефтегаздобыча", народного депутата (фракция "Слуга народа") Олега Семинского, которое произошло еще в 2012 году.

В рамках производства сообщено о подозрении 5 лицам, причастным к указанным преступлениям по ст.127 (истязание), 146 (похищение человека) и 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщил экс-нардеп, член Набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, заказчиком похищения Семинского называют Николая Рудьковского, народного депутата IV, V, VII созывов, экс-министра транспорта и связи (2006—2007).

"Организатором похищения признан Николай Рудьковский, бывший министр транспорта и депутат от Соцпартии. Среди получивших подозрение Деркач (помощник Рудьковского), а также авторитеты Молдован, Салават, Мельник (по кличке Длинный). Также наложен арест на 25 процентов акций компании "Нефтегаздобыча", которые принадлежат Рудьковскому", - сообщает Лещенко.

Олега Семинского похитили в феврале 2012 года. Злоумышленники устроили подставное ДТП, после чего схватили Семинского и в течение 3 лет удерживали его.

После похищения руководителя "Нефтегаздобычи", между его бизнес-партнерами начался конфликт из-за распределения акций компании.

В мае 2015 года похитители отпустили Семинского.

Теги: #министр #рудьковский #подозрение
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