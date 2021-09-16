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19:23 16.09.2021

Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом экс-министра Рудьковского

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Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом экс-министра Рудьковского

Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом бывшего министра транспорта и связи Украины, подозреваемого в похищении и пытках руководителя компании "Нафтогазвыдобування", сообщает пресс-служба суда.

"16 сентября 2021 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные прокурором и стороной защиты на решение Соломенского районного суда города Киева от 2 сентября 2021 года, которым изменена подозреваемому Р. мера пресечения с домашнего ареста в определенный период суток на круглосуточный домашний арест до 29 сентября 2021 года включительно", - сказано в сообщении на сайте суда.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты и прокуратуры - без удовлетворения.

В суде напомнили, что гражданин Р. подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.27 ч.3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.3 ст.27 ч.2. ст.127 (пытки»), ч.3 ст. 27 ч.4 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Согласно информации, речь идет о Николае Рудьковском.

Как сообщалось, в феврале 2021 года Служба безопасности Украины сообщила о раскрытии факта похищения бывшего руководителя частной газодобывающей компании "Нафтогазвыдобування", народного депутата Олега Семинского. В рамках производства уведомлены о подозрении пять лиц, причастных к указанным преступлениям, по ст.127 (истязание), 146 (похищение человека) и 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Экс-министру транспорта и связи (2006-2007 гг.) Рудьковскому вручили подозрение как организатору похищения главы "Нафтогазвыдобування" Семинского. Подозрение выдвинуто по ч.3 ст.27 ч.3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.3 ст.27 ч.2. ст.127 (пытки), ч.3 ст.27 ч.4 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

В августе Офис генерального прокурора инициировал вопрос изменения меры пресечения экс-министру транспорта и связи Николаю Рудьковскому, подозреваемому в организации похищения и пытках главы компании "Нафтогазвыдобування", в связи с нарушением им условий выезда за границу.

Семинского похитили в феврале 2012 года. Злоумышленники устроили подставное ДТП, после чего схватили его и в течение трех лет удерживали. После похищения руководителя "Нафтогазвыдобування" между его бизнес-партнерами начался конфликт из-за распределения акций компании.

В мае 2015 года похитители отпустили Семинского.

Теги: #киев #рудьковский #суд
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